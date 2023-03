‚Naprosto nadbytečné.‘ Obce brojí proti návrhu Dostálové ke střetu, který má jít na ruku Babišovi

Svaz měst a obcí se vymezil proti návrhu poslankyně hnutí ANO Kláry Dostálové, která chce dát možnost firmám členů vlády vyvinit se ze střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek. Předseda svazu František Lukl to napsal ve stanovisku poslancům, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. „Považujeme to za naprosto nadbytečné. Zatahujeme starosty do odpovědnosti posouzení,“ řekl k tomu Lukl. Experti navíc argumentaci Dostálové zpochybňují. Praha 5:00 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní koalice chce zalepit díry v aktuálním zákoně ke střetu zájmů. Omezení pro zadávání veřejných zakázek firmám členů vlády chce napevno vložit také do zákona o veřejných zakázkách.

Poslankyně hnutí ANO Klára Dostálová ale přišla s pozměňovacím návrhem, který jde podle protikorupčních organizací na ruku expremiérovi Andreji Babišovi (ANO) a koncernu Agrofert. Server iROZHLAS.cz o tom informoval minulý týden.

Za vládní návrh, který se zrodil v režii poslance Jakuba Michálka (Piráti), se nyní postavili i zástupci měst a obcí. „Svaz měst a obcí ČR podporuje výše uvedený pozměňovací návrh pana poslance Michálka zejména z toho důvodu, že je přeformulován tak, aby vyloučení bylo navázáno na osobu skutečného majitele. Posouzení se tak pro zadavatele oproti stávající úpravě v zákoně o střetu zájmů zásadně zjednoduší,“ píše se ve stanovisku, které by měli před pátečním hlasováním dostat do ruku také poslanci.

Automatická stopka

O co v návrhu jde? Pokud je skutečným majitelem firmy člen vlády, neměla by podle Michálkovy předlohy v budoucnu taková společnost vyhrát veřejnou zakázku. Aktuálně sice nesmí státní úřady, kraje či obce podle zákona o střetu zájmů veřejnou zakázku zadat členovi vládě nebo jeho společnostem, zákon ale pracuje s právně komplikovaným pojmem „ovládání“. To by návrh pirátského poslance zjednodušil.

Kdo vlastní Agrofert? Andrej Babiš je v evidenci skutečným majitelů veden jako „nepřímý skutečný majitel“. U svěřenských fondů AB Private Trust I a II je pak v rejstříku veden jako „přímý skutečný majitel“. Michálkova úprava by tedy Agrofert z veřejných zakázek automaticky diskvalifikovala, pokud by se v budoucnu Babiš stal opět součástí vlády.

Poslankyně hnutí ANO a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce ale toto omezení zmírnit a firmám členů vlády dát velmi zjednodušeně možnost se ze střetu zájmů a tedy i vyloučení z případných tendrů vyvinit.

Ve svém pozměňovacím návrhu píše, že „výjimku“ by dostaly firmy, které prokážou, „že ke střetu zájmu podle předpisů upravujících střet zájmů spočívající v přímém ovládání ze strany konkrétní osoby zapsané jako skutečný majitel nedošlo nebo dojít nemohlo“. Jak přesně by ale toto firmy dokládaly, už bývalá ministryně neuvádí.

„Každý uchazeč musí mít právo to vysvětlit. A buď to zadavateli vysvětlí, nebo nevysvětlí,“ řekla k tomu minulý týden pro iROZHLAS.cz.

Jenže právě možnost vyvinit se vidí předseda Svazu měst a obcí Lukl jako problémovou. „Zatahujeme starosty, kteří už mají svých úkolů dost, do odpovědnosti posouzení,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Podporuje naopak původní Michálkův návrh. „Je jednoznačný. Pokud je osoba, která se hlásí o zakázku, členem vlády, tak se automaticky ze soutěže vyřazuje a nemusí docházet k jakémukoliv subjektivnímu posuzování. Starosta nebo představitel obce by musel rozhodnout na základě informací, které by stejně dostal od daného uchazeče,“ vysvětlil.

Proti změně, kterou navrhuje Dostálová, se vymezily také protikorupční organizace, podle nichž jde návrh na ruku bývalému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a koncernu Agrofert, který má vložený ve svěřenských fondech. Více si můžete přečíst ZDE.

Agrofert nechtěl návrhy komentovat. „K probíhajícím diskusím o možné změně zákona o zadávání veřejných zakázek se nebudeme nevyjadřovat,“ uvedla pouze mluvčí Lucie Bukovanská. Vedení Agrofertu ale dlouhodobě střet zájmů odmítá a stejně tak Babiš.

Nesouhlas Evropské komise?

Dostálová svůj postoj hájí tím, že původní Michálkův návrh by nebyl v souladu s evropskými pravidly. „Mám černé na bílém, že automatické vyloučení není podle Evropské komise v souladu s evropskou směrnicí,“ řekla serveru a dokument také poskytla.

V něm se píše o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie v takzvaném sporu Michaniki. Soud v něm velmi zjednodušeně označil za protiprávní vnitrostátní úpravu řeckých zákonů, podle nichž vlastník médií nemohl zároveň získávat veřejné zakázky.

Tuto argumentaci bývalé ministryně pro místní rozvoj v Babišově vládě ale protikorupční organizace zpochybňují.

„Dostálová si na poslední chvíli vzpomněla na dvoustránkovou odpověď Evropské komise, která pouze ve velice obecné rovině potvrzuje, že členské státy musí dodržovat práva uchazečů o veřejné zakázky dle evropských směrnic,“ uvedl právník Jan Dupák z Transparency International.

Expert organizace Rekonstrukce státu Věnek Bonuš upozorňuje, že jde spíše o neformální stanovisko. „Na jeho základě nelze předjímat, že by Soudní dvůr EU shledal naši úpravu rozpornou s unijním právem,“ řekl.

Spíše než o tvrdou podmínku se podle něj jedná o příklad způsobu, jak lze zajistit přiměřenost daného ustanovení o střetu zájmů. „Pozměňovací návrh poslankyně Dostálové jde mnohem dál, než by vyžadovalo neformální stanovisko komise, pokud bychom ho považovali za závazné,“ vysvětlil.

Pokud by zákonodárci chtěli Michálkův zákon „vylepšit“, mohli by jít podle Bonuše jinou cestou: „Pro posílení právní jistoty, že naši úpravu nezruší unijní soud, postačí mnohem mírnější úpravy, než jaké navrhuje poslankyně Dostálová, jako je omezení zákazu pouze na státní zakázky či umožnění dodavatele namítat nesprávné ověření údaje z evidence skutečných majitelů.“