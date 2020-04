‚Vyhráli jsme.‘ Česko stáhne žalobu na Evropskou komisi kvůli dotacím pro Agrofert

Česká vláda vezme zpět žalobu, kterou podala k evropskému soudnímu dvoru kvůli pozastaveným dotacím pro holding Agrofert. „Evropská komise své rozhodnutí zrušila, čili – jinak řečeno – jsme vyhráli,“ řekl pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec pro zastupování státu před unijním tribunálem Martin Smolka. Podle něj má však stále smysl se soudit, Brusel totiž v rámci auditního šetření ke střetu zájmů premiéra Babiše nadále blokuje peníze na jeden projekt. Původní zpráva Praha 6:00 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Holding Agrofert uložil premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru 2017 do svěřenského fondu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Evropská komise zároveň vydala nové rozhodnutí pozastavující platbu k dotčenému jedinému případu, kde má – alespoň podle mne – smysl se meritorně soudit,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz vládním zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie Martin Smolka.

Zemědělský audit ke střetu zájmů se dostal do závěrečné fáze. Brusel pracuje na konečné zprávě Číst článek

Důvodem je podle Smolky i to, aby se do budoucna vyjasnil výklad českého zákona o střetu zájmů v případě dotací vyplacených skrze Státní zemědělský intervenční fond. Ten loni v listopadu po analýze tuzemské legislativy oznámil, že se na něj nevztahují rozpočtová pravidla, tudíž ani paragraf o střetu zájmů.

Pokud se bude chtít česká vláda nadále soudit, musí na Evropskou komisi podat novou žalobu. „Vzhledem k procesním předpisům a judikatuře Soudního dvora Evropské unie není možné v současné žalobě pokračovat s tím, že by se případ ‚osekal‘ na jediný zbylý projekt. V tomto případě by tedy stálo za to podat novou žalobu,“ vysvětlil Smolka.

Brusel platby pro holding Agrofert pozastavil kvůli probíhajícímu auditnímu šetření o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šlo o peníze na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši 6,3 milionu korun.

Proplacení dotací

Odblokování evropských peněz pro holding Agrofert, tedy s výjimkou jednoho projektu, avizoval po lednové schůzce se zástupci unijních kontrolorů už šéf zemědělského fondu Martin Šebestyán. „K proplacení tam máme dosud jediný projekt, který je v hodnotě 1,6 milionu korun,“ prohlásil den po jednání v Bruselu.

Přesto se česká vláda rozhodla na popud ministerstva zemědělství Evropskou komisi zkraje února zažalovat, jak tehdy upozornil Deník N. Šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD) to vysvětloval tím, že jde o princip. Blížil se také konec lhůty, do které mohly tuzemské úřady do sporu vstoupit.

Uvolnění evropských peněz pro skupinu ze svěřenského fondu premiéra Babiše redakci potvrdila minulý týden mluvčí zemědělského fondu Lenka Rezková. „Ze strany Evropské komise bylo aktuálně vydáno rozhodnutí, kterým došlo k odblokování dříve zmiňovaných plateb,“ uvedla.

Agrofert se k celé věci nechtěl příliš vyjadřovat. „Nezlobte se, jsme soukromá společnost a nebudeme komentovat jakékoli platby, ať již vyplacené či obdržené. Jde o věc mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Agrofert není účastníkem řízení,“ uvedl mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Nová žaloba

Vláda tak – vzhledem ke zrušení původního rozhodnutí Bruselu – únorovou žalobu vezme zpět. „Pozbyla smyslu, není co žalovat,“ řekl redakci mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Resort podle něj také zřejmě navrhne, aby kabinet podal novou žalobu, která bude reagovat na aktuální stanovisko Evropské komise.

‚Nevyvinuli sami žádnou novou technologii.‘ Pět nejzávažnějších chyb v dotacích pro Agrofert Číst článek

„Na základě stanoviska Státního zemědělského intervenčního fondu a našich právníků pravděpodobně novou žalobu podáme,“ popsal dále Bílý.

Důvody pro to se soudit jsou podle něj stále stejné: „A sice posouzení výkladu relevantních ustanovení soudem Evropské unie.“ Novou žalobu bude muset podobně jako v únoru schválit nejdříve kabinet, tehdy ji odhlasoval jednomyslně. Babiš se jednání neúčastnil.

Soudní pře je důsledkem auditního šetření Evropské komise, které v Česku proběhlo zkraje loňska. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící kohezní fondy je už hotový. Do Česka dorazil loni v prosinci. Unijní kontroloři v něm došli k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů. Na tahu je nyní ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti českou reakci.

Premiér Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou záležitost.

Stejně tak jakékoli pochybení odmítl opakovaně i holding Agrofert. „Naše stanovisko je stále konzistentní – náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval. Náš přístup k dotacím je stále stejný. Naše společnosti postupují podle zákona a s péčí řádného hospodáře,“ doplnil mluvčí Hanzelka.