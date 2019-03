Měla to být chlouba československé železnice, česká obdoba slavného vlaku Slovenská strela. Jenže jedinečný motorový vůz Stříbrný šíp nakonec zůstal v jediném provedení, pak výrobu zastavila válka. A na prvorepublikové plány už ČKD nenavázala. Zrestaurovaný vlak teď České dráhy vypravují na nostalgické jízdy. V sobotu vyjel z Prahy do Stochova a do Lán, kde si lidé připomínali narozeniny československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Praha 17:00 9. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavný vlak Stříbrný šíp na pražském hlavním nádraží | Foto: Kateřina Součková | Zdroj: Český rozhlas

„Těším se, až pojedeme,“ říká Kristýnka usazená v červené kožené sedačce historického vlaku. Na výlet do Stochova a do Lán je se svým dědečkem. „Těšíme se na prezidentský salonek ve Stochově. Je dobré na Masaryka hezky vzpomenout,“ dodává muž.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slavný Stříbrný šíp vyrazil znovu na trať. Nostalgickou jízdou připomněl prezidenta Masaryka. Natáčela Kateřina Součková

Kdo ale zaváhal, tak do vlaku se 60 místy už jízdenku nesehnal.

„Nejedu do Lán, protože nemám jízdenku. Teď jsem se ptal, jestli by ještě jedna nebyla volná, tak už je to všechno vyprodáno,“ potvrzuje pro Radiožurnál Ivan Pelant, který se přišel na odjezd historického vozu alespoň podívat.

„Zajímám se o železniční historii, takže o tom voze něco vím. První jízdu, premiéru měl 14. března 1939, těsně před okupací. Pak prakticky nejezdil, protože okupanti zastavili výrobu dalších kusů. Po válce to ještě chvíli jezdilo, ale pak to bylo na dlouhou dobu odstavené a teď je to zase krásně zrekonstruované,“ vzpomíná.

A Jaroslav Kučera z regionálního centra Českých drah ho doplňuje: „Původně byl určen na dálkové trasy. Byla to konkurence Slovenské strele, avšak po druhé světové válce, jak se změnila politická situace v Československu, tak pro tehdejší stranu pracujícího lidu byl tento vůz jakýmsi buržoazním přežitkem a byl využíván pouze na lokálních tratích v okolí Roudnice nad Labem a Straškova.“

„Specifický je také svou konstrukcí, bylo tam na tehdejší dobu využito mnoho moderních prvků – hliníkové profily, celosvařovaná konstrukce, luxusní materiály, italská kůže, vzácná dřeva a podobně,“ vyjmenovává Kučera.

Vlak teď obdivovali třeba i železniční nadšenci s fotoaparáty v rukou. „Třeba ty tvary, to je v podstatě umění,“ říká jeden z nich. „Četli jsme o tom, jak ho opravují, a chtěli jsme se podívat, jak pěkně vypadá,“ dodává další. „Zlaté české ručičky jsou na tom vidět, je to pěkný,“ zní další hodnocení od muže, který si vlak přišel prohlédnout.

Jak Slovenská strela, tak Stříbrný šíp kdysi patřily k evropské špičce tehdejšího železničního konstruktérství.