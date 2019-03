Chtěli byste konec střídání letního a zimního času? Ptali jsme se politiků, hlasovat můžete i vy

Změny času v Evropské unii by mohly skončit v roce 2021. Návrh v úterý schválili europoslanci a nyní ho musí posoudit jednotlivé členské státy. Ty by si také samy měly určit, jestli zůstanou u letního nebo standardního času. Poslanci, které Radiožurnál v úterý oslovil, by shodně střídání času zrušili.

