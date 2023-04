Bek jako ministr školství je dobrá volba. S ním zůstanou vize vzdělání zachovány, věří poslanec

Ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) by měl nahradit dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Časté střídání ministrů neposlouží žádnému rezortu, uvádí v Pro a proti stínová ministryně školství, poslankyně hnutí ANO Jana Berkovcová. Poslanec Jan Berki (STAN) se změny neobává a věří, že s Mikuláš Bekem hlavní vize zůstanou zachovány. PRO A PROTI Praha 18:05 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek, který by měl nahradit ministra školství Vladimíra Balaše | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan ministr má zkušenosti z vlády a už dlouho se v hnutí STAN podílí na nastavování vizí v oblasti vzdělávání, takže je to dobrá volba,“ dodává politik.

Berkovcová očekává, že Bek bude mít blíže k vysokému školství. „I to nyní potřebuje péči a vyřešit platové podmínky. Ale regionální školství je mnohem větší oblast, ve které je třeba dotáhnout spousty věcí, a bude proto na místě se obklopit odborníky z této oblasti.“

„Mikuláš Bek se dlouhodobě oblasti školství věnuje, takže to není o tom, že by o regionálním školství nic nevěděl. Budou oblasti, kde nebude tak zběhlý, ale rozhodně neplatí, že by nevěděl vůbec nic,“ ujišťuje Berki.

Rezortu školství byla za minulé vlády prý vrácena prestiž, především zlepšením finančních podmínek učitelů. „A teď je obava, aby znovu školství lidé neopouštěli, třeba právě kvůli penězům,“ tvrdí poslankyně.

Deklarovat 130 procent?

„Koalice se ráda ohání schválenou zákonnou garancí 130 procent platů pro učitele, ale předchozí vláda Andreje Babiše tuto garanci vůbec nepotřebovala, a přesto zvedla platy učitelům téměř o jednou tolik. Takže buď vůle vlády učitelům zvyšovat platy je, nebo není. Opora v zákoně být může, ale nemusí,“ věří Berkovcová.

Nově schválených 130 procent má především roli deklaratorní a vysílá ujištění pedagogickým pracovníků, vysvětluje Berki. „Nutno podotknout, že ANO během vládnutí nebralo ohled, jestli se navyšuje strukturální deficit rozpočtu, a to nás vedlo k revizi, zda se ona garance bude týkat všech pedagogických pracovníků, nebo jen učitelů. Ale budeme samozřejmě jednat o úpravě platových tabulek.“

„Asi bych nehodnotila, jestli se učitelům přidávalo na dluh, to je zkratkovité vyjádření. Ale deklarace 130 procent pedagogickým pracovníkům je velmi mlhavá a nikdo neví, jak k tomu chce koalice dojít. Nové platové tabulky ještě nejsou, takže nevíme, jak chtějí mzdy vypočítávat,“ kritizuje Jana Berkovcová (ANO).

Vláda se prý bude snažit, aby platy odpovídaly 130 procentům v dané situaci. „Deklarace se týká toho balíku peněz, ne toho, kolik dostane každý učitel. Pořád je tu záměr, aby měl ředitel dostatečný prostor oceňovat kvalitní učitele a učitelky, a ne, že se každému garantuje 130 procent. Tedy aby byla motivace odvádět svou práci kvalitně,“ upřesňuje záměr vlády Jan Berki (STAN).

