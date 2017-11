'Střílet po narození.' Tajemník SPD urážel ve sněmovně gaye, Židy a Romy, tvrdí Marksová a Černoch

Blízký spolupracovník Tomia Okamury a tajemník klubu Svobody a přímé demokracie Jaroslav Staník se před pár týdny dostal ve sněmovně do konfliktu s dosluhující ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou z ČSSD a dalšími lidmi. Podle političky měl říkat rasistická hesla. Zprávu přinesl v pátek server Aktuálně. Praha 13:20 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tajemník SPD Jaroslav Staník | Foto: Repro SPD

„Jak jsem vešla, řekl: ‚Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.‘ Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho,“ popsala serveru incident Marksová. Staník byl údajně silně opilý.

„Příště ho chci nahrát, protože poté podle mých kolegů začal mluvit i o Židech a Romech, kteří by měli skončit v plynu. Nechutné,“ dodala ministryně.

K incidentu došlo podle Aktuálně v jednom ze sněmovních klubů, tedy ve veřejnosti nepřístupných restauračních zařízeních pro poslance.

Svědkem incidentu byl i končící poslanec Marek Černoch zvolený za Úsvit. „Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ tvrdí.

Staníkovy slovní útoky na příslušníky menšin potvrdil i další svědek, který si nepřál být jmenován. „Říkal nechutné věci o Židech a Romech. Mezi námi bylo dost Židů a ten pán tam ještě vykřikoval, že to je nově hospoda SPD a že jim to tam patří. Byl opilý, ale posílat národnostní menšiny do plynu, to je tak za čárou, že si nic horšího neumím představit," popsal.

Jaroslav Staník na toto téma nejdříve odmítal mluvit. Ve dvě hodiny ráno ale redakci v SMS napsal: „Je to sprostá lež od zoufalé politické konkurence, nikdy jsem nic takového neřekl.“

Podle Jaroslava Holíka z SPD, kterému dělá Staník ve sněmovně asistenta, je tajemník hnutí uvážlivý člověk. „Pokud se to potvrdí, v každém případě budu vyžadovat jako minimum jeho omluvu a budu vyvozovat důsledky,“ popsal Holík serveru Aktuálně.

Staník na sebe upozornil už v říjnu tím, že nevybíravým způsobem vyhazoval v den voleb novináře ze štábu SPD, a dokonce na ně volal policii.