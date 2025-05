Stromšíková: Zjištění tajných služeb o napojení kyberútoků na čínský stát má enormní míru jistoty

Můžete, v rámci možností přiblížit, jakou podobu a rozsah měly ty zmíněné kybernetické útoky, které začaly v roce 2022?

Mohu ten útok přiblížit skutečně jen v obecnějších konturách, protože technické detaily jsou záležitostí zpravodajských služeb, které byly těmi službami, které detekovaly průnik do naší ministerské e-mailové sítě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Veronikou Stromšíkovou o čínských kyberútocích na české ministerstvo zahraničí

Ale mohu zároveň říci tolik, že nedošlo k průniku do sítí, kterými by se přenášely jakékoliv utajované skutečnosti, režimové skutečnosti. Ale přesto se jedná o útok velice závažný, protože e-mail ministerstva zahraničních věcí je součástí kritické infrastruktury České republiky a prostě není možné, aby nám cizí aktéři do něj tímto způsobem zasahovali.

Říkáte, že ta skupina se nedostala k utajeným informacím. Dá se alespoň trochu přiblížit, k jakým informacím se tedy dostali?

Většinu běžné pracovní komunikace, právě pakliže to nejsou skutečnosti, které vyžadují utajení, vyřizujeme jako dnes asi každý v práci po e-mailu.

Čili byla to běžná pracovní e-mailová komunikace mezi jednotlivými odbory ministerstva zahraničních věcí a také komunikace s pražskou centrálou a některými zastupitelskými úřady, tedy ambasádami, co máme ve světě.

Čína je odpovědná za útok na síť ministerstva, oznámil Lipavský. Za Česko se postavily NATO i EU Číst článek

Vysoká jistota

Na vyšetřování těch útoků se podílely BIS, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je možné, a zase v mezích, které vám to umožňují, nastínit, na jakém základě je možné říci, že s vysokou mírou jistoty pachatelem byla právě tato čínská kyberšpionážní skupina?

Nejsem pracovníkem zpravodajských služeb, ale znám aspoň základním způsobem kvalifikaci různých stupňů pravděpodobnosti zjištění našich zpravodajských služeb.

A toto je nejvyšší míra pravděpodobnosti. Nad tím je už jenom, když chytíte někoho za ruku přímo, když něco nekalého páchá. Ta míra jistoty, že se jedná o škodlivého kybernetického aktéra, který je přímo napojen na čínské státní služby, je opravdu enormní v tomto případě.

Proto jsme taky přikročili k akcím, ke kterým jsme přikročili – velmi intenzivní koordinace s našimi partnery v EU, které jsme seznámili s našimi zjištěními. Totéž jsme udělali s našimi spojenci v NATO a posléze jsme tedy zkoordinovali veřejný kritický výstup, o kterém jste hovořil v úvodu.

Západní tajné služby včetně české varují před ruskými kyberútoky. Cíl: firmy pomáhající Ukrajině Číst článek

A také jste si předvolali čínského velvyslance v Praze. Můžete říci, jak reagoval

Reagoval velmi klidně a profesionálně. Naprosto to nebylo setkání, které bych mohla označit jako emotivní.

Začala jsem tím, že jsme velmi nespokojeni s tím, že do našich momentálně solidně budovaných a solidně prosperujících vztahů s Čínou toto zapadá jako velmi nepříjemné překvapení. On vzal ty informace na vědomí, zapsal si je a dohodli jsme se, že je bude sdílet se svou centrálou, to znamená s Pekingem.

Následně odpoledne čínské velvyslanectví vyjádřilo na webu silné znepokojení a rozhodný nesouhlas s podle něj neopodstatněnými obviněními vůči Číně v souvislosti s kybernetickými útoky. To doplním, protože to je informace z středečního odpoledne nebo podvečer. A když se vrátíme k té podstatě, ministerstvo zahraničí přešlo na nový systém komunikace. Jste si jistí, že tam už podobné útoky nebudou moci být úspěšné?

Tak my v tomto ohledu spoléháme jednak na naše IT služby a druhak na kolegy ze zpravodajských služeb, kteří dokázali odhalit ten původní útok, o kterém tady hovoříme.

Žádný kyberútok, technické problémy. Úřady mírní vysvětlení, proč nezveřejnily kritizovanou vyhlášku Číst článek

A já nemám důvod jakkoliv pochybovat, že by nedokázali odhalit další průnik. A je tedy potřeba říct, že i tím, co dneska Česká republika učinila – to znamená, že sdílela velmi podrobné technické informace, které nemohu říkat zde na mikrofon z pochopitelných důvodů, se svými partnery. Tak takto se vzájemně obohacujeme o poznatky, jak tyto útoky mohou vypadat a takto se vzájemně učíme, jak se jim také nejlépe bránit.

Čili myslím si, že jsme dneska jako Česko předvedli příklad dobré praxe. Takto nás chválili kolegové v NATO a v EU. I pro ně jsou tyto informace nesmírně užitečné a myslím, že v tomto trendu budeme muset pokračovat, jinak se neubráníme.