Havarijní kácení v Karlových Varech. Po zářijovém pádu stromu město zpřísnilo kontroly parků

Ve Dvořákových sadech v Karlových Varech dnes městská firma havarijně pokácela tři stromy. Společnost Lázeňské lesy a parky se tak rozhodla na základě průzkumu stavu dřevin, ke kterému přikročila po zářijovém pádu stromu ve Smetanových sadech. ČTK to řekl mluvčí společnosti Daniel Kubelka.

Výhled z 11. patra hotelu Thermal na lázeňskou část Karlových Varů v údolí řeky Teplé.

Dvořákovy sady v Karlových Varech (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

