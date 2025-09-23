Havarijní kácení v Karlových Varech. Po zářijovém pádu stromu město zpřísnilo kontroly parků
Ve Dvořákových sadech v Karlových Varech dnes městská firma havarijně pokácela tři stromy. Společnost Lázeňské lesy a parky se tak rozhodla na základě průzkumu stavu dřevin, ke kterému přikročila po zářijovém pádu stromu ve Smetanových sadech. ČTK to řekl mluvčí společnosti Daniel Kubelka.
Strom, který se zřítil před dvěma týdny, byl napaden dřevomorem. Záchranáři ošetřili lehce zraněnou ženu a muže se středně těžkými poraněními v oblast trupu a dolních končetin. Podle hasičů po svém pádu zasáhl dva stánky a rozvaděč elektrické energie.
V lázeňských parcích je po incidentu kontrola stavu dřevin častější. "Odstraněny musely být tři dřeviny. Menší katalpa, která již před delší dobou zcela uschla, jeden akát a javor," uvedl Daniel Kubelka, mluvčí společnosti Lázeňské lesy a parky.