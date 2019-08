‚Je nám z toho smutno.‘ 11 let od neštěstí ve Studénce skončilo dokazování, čeká se na rozsudek

Předseda senátu Okresního soudu v Novém Jičíně v pondělí ukončil dokazování v kauze železničního neštěstí ve Studénce z roku 2008. Soud bude pokračovat v listopadu. Na programu už budou závěrečné řeči, možná i rozsudek. Nehodu po nárazu vlaku do trosek zříceného mostu tehdy osm lidí nepřežilo. Soud se tragickou havárií zabývá už víc než osm let. Původní rozsudek zprošťující viny všech deset obžalovaných Krajský soud v Ostravě loni v září zrušil. Nový Jičín 13:54 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neštěstí ve Studénce se stalo 8. srpna 2008. Vlak tam narazil do rekonstruovaného mostu, který se zřítil na koleje. | Foto: Jiří Černohorský | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Hlavní líčení odročujeme za účelem přednesení závěrečných návrhů. Pokračovat budeme 5. a 6. listopadu,“ uvedl předseda senátu Jaromír Pšenica, který odmítl všechny návrhy na doplnění dokazování.

Ještě před tím ale pokračoval názorový střet znalců. V poslední době se zúžil na spor Miloslavy Pošvářové, která v pondělí u soudu vypovídala, s pracovníky Kloknerova ústavu v čele se znalcem Milanem Holickým.

Válka znalců?

Ústav pracoval na objednávku stavební společnosti Bögl a Krýsl, která na stavbě pracovala a obžalobě čelí několik jejích zaměstnanců.

Nedodržovaly se předpisy, mohlo se to kdykoliv zastavit, řekla znalkyně k pádu mostu ve Studénce Číst článek

Podle Pošvářové ale nejde o žádnou válku znalců. „Každý máme jiný názor na to, jakým způsobem došlo k pádu mostu,“ řekla. Sama tvrdí, že hlavní příčinou pádu opravované konstrukce byla neodborná manipulace.

Její oponenti z Kloknerova ústavu zase uvádějí, že se to stalo kvůli ohnutí nohy a poklesu podpůrné konstrukce, takzvané bárky.

Pošvářová před časem zpracovala dodatek ke svému znaleckému posudku, který vysvětloval poslední impuls k pádu mostu a přednesla jej před několika měsíci u soudu. K jejímu dodatku pak Kloknerův ústav vypracoval expertní zprávu.

V ní konstatoval, že s jejími závěry nesouhlasí. „Předložili své důkazy, proč to tak být nemohlo. Já jsem na to dnes reagovala svým písemným vyjádřením. Na závěrech trvám. Důkazy, které mám ze spisu, jsou pravdivé a ze spisu je cituji,“ řekla novinářům Pošvářová.

Holický a jeho spolupracovníci tvrdí, že most se vychýlil v příčném směru a spadl na trať vychýlený oproti původní poloze. Pošvářová to odmítá. Vychází ze závěrů kriminalistů a drážních inspektorů. Podle vylomené kolejnice bod zříceným mostem usuzuje, že most spadl jen s minimálním vychýlením.

‚Pochybuji, že najdou viníka‘

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli dva muži a čtyři ženy, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, devět těžce. Někteří mají trvalé následky.

„Umřel mi tady kamarád. Seděli jsme v prvním vagónu a jeli do Prahy. Vzpomínky jsou to hrozné,“ vypráví přeživší Petr pro Český rozhlas Ostrava. „Když bylo po všem a všechno utichlo, vylezl jsem oknem, které bylo nade mnou. Zaklíněnou přítelkyni museli vyprostit hasiči.“ Dnes již pochybuje, že se najde viník nehody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelé Studénky pro Český rozhlas Ostrava

Nehodu si pamatuje i obyvatelka Studénky Romana. „Je nám z toho všem smutno. Naprostá většina ze Studénky pracovala ve Vagonce (Škoda Vagonka, pozn. red.), tudíž většina těch lidí měla vztah k vlakům a vždycky jsme doufali, že tady se to nestane,“ popisuje.

Státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Byli mezi nimi manažeři, pracovníci stavebních firem, živnostník či jeden úředník. Novojičínský okresní soud ale zprostil viny všech deset obžalovaných, protože se podle něj nepodařilo prokázat, že za pád mostu mohli právě oni.

Státní zástupce se odvolal. Krajský soud v Ostravě projednal odvolání loni v září. Původní rozsudek zrušil, a proto se věc vrátila do Nového Jičína.

Památník vlakového neštěstí ve Studénce | Foto: Andrea Čánová