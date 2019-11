‚Je mi 27 a pořád to není u konce.‘ Soud k pádu mostu ve Studénce se zdržel, nedorazil jeden obžalovaný

Závěrečné řeči v kauze nehody ve Studénce v úterý u okresního soudu v Novém Jičíně nezazní. Nepřišel totiž jeden z deseti obžalovaných. Náraz vlaku do trosek zříceného silničního mostu v roce 2008 nepřežilo osm lidí. Soud se už tragédií zabývá podruhé. Původní zprošťující rozsudek pro všech deset obžalovaných loni zrušil krajský soud v Ostravě. Soud by měl pokračovat ve středu. Ostrava 12:04 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neštěstí ve Studénce se stalo 8. srpna 2008. Vlak tam narazil do rekonstruovaného mostu, který se zřítil na koleje. | Foto: Jiří Černohorský | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V srpnu roku 2008 narazil rychlík do spadlého mostu. Vlakem tehdy cestoval i osmnáctiletý Martin, který ve Studénce přišel o život.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Andrey Čánové s Lenkou Fierlovou, jejíž bratr zemřel při pádu mostu ve Studénce

„Tady máme fotku z Chorvatska a tady jak jsme byli úplně malí. To je takové retro,“ popsala Českému rozhlasu Ostrava Martinova sestra Lenka Fierlová.

Právě se nastěhovala do nového domu a fotky se svým bratrem má ale s sebou, zatím v krabicích. „Chci si je tady vystavit. Byli jsme skvělá rodina, byli jsme čtyřčlenný tým. Vnímám od okolí, že mají sourozence, že s nimi můžou trávit nějaký čas a byl jim na svatbě třeba za svědka, ale já jsem neměla tu možnost a to mi asi chybí,“ popsala Fierlová.

‚Je nám z toho smutno.‘ 11 let od neštěstí ve Studénce skončilo dokazování, čeká se na rozsudek Číst článek

Když se stalo neštěstí ve Studénce, bylo Lence 16 let, její bratr byl o dva roky starší. „Na tomhle se dá ukázat. Mně je už 27 a pořád to není u konce. Týká se to celé mojí rodiny, že to není vyřešené,“ dodala.

Lenka přiznává, že už neví, na koho se má více zlobit – jestli na viníky nebo na justici. „Že za chybu, kdy spadl most, nikdo nepyká. Zemřelo tam osm lidí, což je nehorázné. Kdyby tady byl, myslím, že by si s ním sedl i můj manžel. Je to velká škoda,“ myslí si.

Mluvčí novojičínského soudu Pavla Nippertová říká, že proces urychlit nešlo kvůli rozsáhlým posudkům. „Jedná se o velmi složitou trestní věc s velkým počtem obžalovaných. V této konkrétní věci bylo vypracováno jedenáct znaleckých posudků k posouzení příčiny pádu mostu,“ popsala Českému rozhlasu Ostrava. Česká justice kauzu řeší už více než osm let.