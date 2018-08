Ve Studénce vyšetřovalo tři dny 85 kriminalistů. Můj nejsložitější případ, vzpomíná detektiv Jícha

Železniční neštěstí ve Studénce z roku 2008, při kterém zemřelo osm lidí a více než 90 utrpělo zranění, bylo po technické stránce nejobtížnější kauzou v kariéře kriminalisty Jiřího Jíchy. Policista po deseti letech tvrdí, že jeho početný tým tehdy udělal maximum. Za odvedenou prací si stojí, řekl. I když dnes by měl k dispozici modernější technologie. To, že soudy zatím nerozhodly, ale komentovat jako policista nechce. Ostrava 19:13 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy, který měl v té době přibližně desetiminutové zpoždění, narazil v 10.30 do ocelové konstrukce silničního mostu, jež se zřítila na trať. | Foto: Alexandr Malachovský / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Všechny tři největší dopravní nehody, které se v posledních letech v Moravskoslezském kraji staly, mají společnou jednu osobu. Na jejich objasnění se podílel právě Jícha. V roce 2008 řešil srážku tramvají na okraji Ostravy i srážku rychlíku s troskami mostu ve Studénce. V roce 2015 se pak účastnil prací při nehodě Pendolina a kamionu také ve Studénce.

„Z technického hlediska bylo vyšetřování případu ve Studénce z roku 2008 nejsložitější. Na místě ve Studénce pracovalo tři dny 85 kriminalistů, další desítky policistů zajišťovaly naši bezpečnost a dopravu. Dalších osm vyšetřovalo případ další dva roky. Vyšetřování bylo náročné,“ řekl Jícha, který má strojírenské vzdělání.

Už při výběru dalších policistů se díval na jejich civilní vzdělání. „Vybíral jsem kolegy s technickým vzděláním. V týmu byli také dva inženýři - stavař a strojař. I přesto jsme využívali řadu znalců. Osobně jsem získal řadu nových poznatků,“ řekl.

Vyšetřování bylo náročné i psychicky. Policisté museli odolávat tlaku veřejnosti s ohledem na tragické důsledky kolize. Často se na ně obraceli cestující či pozůstalí.

Neměli jsme drony

„Psychická stránka byla náročná. Tehdy jsem měl za sebou 25 let služby. Měl jsem řadu zkušeností. Tlak byl, ale ne takový, aby se nedal zvládnout,“ doplnil. Jednání s poškozenými a pozůstalými se ale nikdy nebránil. „Občas chtěli informace přímo od vedoucího týmu. Vždy jsem si na ně našel čas,“ řekl Jícha.

S odstupem deseti let je přesvědčen o tom, že on i jeho tým udělali při vyšetřování maximum. „V rámci tehdejších možností jsme provedli vše, co bylo v našich silách. Na místě pracovali experti z kriminalistického ústavu i soudní znalci,“ řekl.

Dnes by podle něj vyšetřování vypadalo podobně, jen třeba s využitím nových technologií, které před deseti lety nebyly k dispozici. „Technika se vyvinula. Například jsme neměli k dispozici drony,“ uvedl kriminalista. Letecké záběry tehdy pořizovali z vrtulníku.

Doufá v potrestání viníka

Jícha zpočátku sledoval i soudní projednávání. Později vývoj sledoval v médiích. Rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně, který všech deset obžalovaných zprostil obžaloby, komentovat nechce. „Z pozice policisty mi toto nepřísluší,“ řekl pouze. Doufá ale, že viník jednou potrestán bude.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Policie obvinila a státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Šlo o manažery i pracovníky stavebních firem, živnostníka či jednoho úředníka. Loni je soud všechny obžaloby zprostil. Odvolací soud ještě nezasedl.