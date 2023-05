Jak bránit jadernou elektrárnu před kyberútokem? Zkouší to studenti na mezinárodním cvičení

Studenti středních škol z Česka, Polska a Slovenska si zkouší poradit se simulovaným kybernetickým útokem na jadernou elektrárnu. Kybernetické cvičení s názvem Czech Cybertron s mezinárodní účastí jim umožňuje osahat si nejmodernější technologie. I když podle školitelů už dnešní studenty překvapí máloco. Dvůr Králové 14:44 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti mají k dispozici nejmodernější technologie včetně funkčního modelu provozu jaderné elektrárny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jsou to opravdu skvělí lidé, kteří už vědí, do čeho jdou. Mají toho za sebou už poměrně dost a velmi často se nám stane, že nás překvapí něčím, s čím jsme vůbec nepočítali, nebo to dokonce ani neznáme. Jsou to téměř hotoví odborníci,“ říká Tomáš Suchan, jeden ze školitelů cvičení.

Jeden z nejtěžších úkolů, které se na cvičení objevily, zvládl student Ondřej. Povedlo se mu vysvětlit hodinám propojeným s GPS, že se vlastně nacházejí v úplně jiném časovém pásmu, než jim tvrdí družice. A že v rozporu se zabezpečeným nastavením budou zkrátka ukazovat takový čas, jaký si přeje právě on.

„Při řešení té úlohy musel být využit fyzický přístup. Jsou tam svítící ledky, které znamenají různé věci. Musel jsem zjistit, co je tam připojeno, nějaká online dokumentace k nim, jak se ovládají. A potom podle toho udělat skript, který se tam připojí a bude vše ovládat,“ popisuje Ondřej.



Studenti mají k dispozici nejmodernější technologie včetně funkčního modelu provozu jaderné elektrárny.

„Simulátor atomové elektrárny vznikl během asi dvou let vývoje. Je to opravdu postaveno na základě reálných, opravdových průmyslových technologiích. Je tam několik průmyslových počítačů, takzvaných PLC. Je tam další technika, servopohony například na regulační tyče,“ popisuje Tomáš Suchan. Tuhle elektrárnu studenti bránili před elektronickým napadením.

Zábavné kybernetické cvičená má podle hejtmana Arnošta Štěpánka (Piráti) velký smysl. „Je skvělé dát studentům příležitost řešit reálné projekty v provedení takových profesionálů, jako jsou tady. Věřím, že tohle jsou přesně akce, které děti navedou na budoucí život a jejich profesní kariéru,“ vyzdvihuje.



Mezinárodní cvičení Czech Cybertron za účasti studentů z Polska a ze Slovenska trvalo od úterý do pátku, příští rok by už podle hejtmanství měla být mezinárodní účast ještě větší.