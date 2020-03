Studenti na výměnném pobytu se mohou přes hranice vrátit domů. Tisíce českých studentů osloví ambasády

Petříček uvedl, že zastupitelské úřady v jednotlivých zemích dostanou seznamy studentů. Budou je kontaktovat a ověřovat, jestli se mají jak dostat zpět do Česka. „Jsme připraveni je přivézt zpět do České republiky,“ uvedl Petříček.

Od ministerstva školství v pátek diplomacie získá patřičné seznamy. Vláda už dříve rozhodla, že až do odvolání se nebudou konat žádné zahraniční studijní výjezdy, jako je Erasmus. Do programu jsou zapojeny tisíce studentů.

Z údajů Evropské komise z roku 2019 plyne, že v Česku se do programu ve školním roce 2016/2017 zapojilo 7891 studentů a stážistů, včetně 89 z jiných zemí. Nejčastěji z českých škol vyjížděli do Německa, Španělska a Francie. Naopak do Česka v rámci výměnných pobytů přijelo 7649 vysokoškolských studentů, 2448 stážistů a 437 studentů z partnerských zemí, tedy ze států mimo Evropskou unii. V roce 2017 dosáhly v České republice granty v rámci programu bezmála 35 milionů eur (skoro 900 milionů Kč).