Na Máchově jezeře experimentovali s novými testy. ‚Jsou spolehlivé,‘ říká vědkyně, Prymula je nechce

Seznamovací kurzy na Máchově jezeře, kde se nakazilo koronavirem nejméně 116 studentů, se staly experimentem v oblasti testování. Přes 130 účastníků si tam samo odebralo vzorek pro nově vyvinuté testy z Olomouce. „Máme ověřené, že to funguje," říká vedoucí řešitelského týmu Eva Kriegová. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) je ale zatím používat nechce. Praha/Olomouc 6:51 29. září 2020

Organizátoři kurzu zaČVUTění kontaktovali před druhým turnusem seznamovacího kurzu na Máchově jezeře Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, aby jim pomohla zabránit šíření koronaviru na akci. Tam totiž ve spolupráci se společností IAB vyvinuli nový PCR test, který je mnohem rychlejší a hodí se především na odhalování bezpříznakových pacientů.

„Otestovali jsme celkem zhruba 130 lidí. Na jednom kurzu si všichni odebrali dobrovolně vzorek sami, na druhém jim s tím asistovali proškolení instruktoři,“ říká organizátor akce Stanislav Jeřábek serveru iROZHLAS.cz. O stovkách studentů pod Bezdězem jsme psali již ve čtvrtek.

Na kurzech využili mladí lidé nových testů, kterými se člověk může otestovat sám bez jakékoliv pomoci. „Děláme samoodběry, to je velká výhoda, protože tam nemusí být odběrový personál. V žádném případě není riziko, když si odběr udělají vyšetřovaní sami. Když není odběr dobře udělaný, tak to poznáme a test je vyhodnocen jako nevalidní výsledek,“ uvádí Kriegová z Ústavu imunologie olomoucké lékařské fakulty.

Samotnou metodu sice čeká teprve certifikace, ale podle Kriegové jsou testy připravené k okamžitému použití.

Prymula: Rychlotesty se nedoporučují

Ministr zdravotnictví Prymula je ale k rychlotestům skeptický. „Opatření, která vychází z obecně platných příruček třeba Světové zdravotnické organizace, tyto různé rychlotesty příliš nedoporučuje,“ namítá pro server iROZHLAS.cz.

Podle Prymuly jsou zavedená pravidla poměrně přesná a v tuto chvíli by z nich neuhýbal. „Nic proti těmto testům nenamítám, neznám jejich detailní senzitivitu a specifitu. Pokud bychom tady ale měli testy, které umožní, že třeba pět procent osob bude falešně negativních, tak jim dáme falešný pocit jistoty a bude docházet k dalšímu šíření,“ vysvětluje.

To ale odmítá vědkyně Kriegová. Citlivost a výsledky testů jsou podle ní naprosto srovnatelné s běžně používanými diagnostickými testy. „Jsou ale rychlejší, protože jsme přeskočili krok izolace. Neprobíhá izolace RNA, ale probíhá už samotná PCR reakce, protože to odebíráme do média, které se dá přímo využít pro vlastní reakci. Do hodiny je výsledek znám,“ popisuje proces s tím, že chtějí s ministerstvem zdravotnictví jednat.

Samotné odebrání vzorku funguje tak, že si člověk udělá výtěr z obou nosních dírek, poté štětičku vloží do malé zkumavky, štětičku zalomí, zkumavku uzavře a celé to následně odešle do laboratoře.

100 až 500 korun

Nové PCR testy by se daly používat například pro plošnější testování na kulturních a sportovních akcích. Cena testu se navíc bude pohybovat mezi sto až pěti sty korunami.

Prymula takové věci ale zatím nakloněn není. „Teoreticky možné by bylo dělat tyto testy u velkých skupin jako screening, ale zatím se k tomu odborné autority postavily negativně a to po celém světě. Není to otázka jenom České republiky,“ říká.

Od října by se podle Prymuly ale mohly v Česku dostat testy covid-19 ze slin, zopakoval to v pátek na tiskové konferenci. Má se jednat o takzvané LAMP- testy ze slin, u kterých je výsledek známý do 45 minut.