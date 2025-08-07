Studenti navrhli vyhlídkovou plošinu na vrchu Chlum u Bíliny, zajistí i její stavbu

V Bílině na Teplicku připravují novou turistickou atrakci. Na vyhlídkovém místě na kopci Chlum bude stát pohyblivá vyhlídková plošina, kterou navrhli studenti ČVUT. Stavba má začít na podzim. Návrhy, včetně vítězného, jsou vystaveny v parku před centrální jídelnou v Bílině.

Návrhy nové vyhlídkové plošiny, včetně vítězného, jsou vystaveny v parku před centrální jídelnou v Bílině

| Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Podle místostarosty Karla Matušky z hnutí ANO nebude plošina stát přímo na vrcholu Chlumu, ale na mýtině těsně pod ním, kde není potřeba nic kácet ani upravovat. Místo je navíc blízko centra města. 

Vyhlídka by měla být posuvná – při točení rumpálem se bude pohybovat po podpůrné konstrukci. Díky tomu se návštěvníkům otevřou výhledy na zámek, vrch Bořeň, náměstí, radniční věž i okolní krajinu. 

Návrhů bylo osm, vyhrála sedmička. Studenti se teď spojili v jeden tým a pracují na realizaci vítězného návrhu. Komunikují se strojní i stavební firmou. Město má na vyhlídkovou plošinu připraveno jeden a půl milionu korun. Stavět by se mělo na podzim.

Návrhy nové vyhlídkové plošiny, včetně vítězného, jsou vystaveny v parku před centrální jídelnou v Bílině | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Jana Vitásková, Jiří Zeman

