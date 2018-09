Začíná platit sleva na jízdném pro studenty a seniory ve vlacích a autobusech ve výši 75 procent

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od soboty využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 miliardy korun ročně. Fungování nových slev a zájem o ně bude na pražském hlavním nádraží zjišťovat ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

