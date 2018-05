Změna trendu. Poprvé od 90. let vzrostl počet žáků nastupujících do prvního ročníku středních škol

Na středních školách letos poprvé od 90. let nepoklesl počet žáků nastupujících do prvních ročníků. Oproti loňsku jich přibylo 129. Celkem do prvního ročníku chodí 99 739 dětí. Vyplývá to ze souhrnných dat Národního ústavu pro vzdělávání, o kterých v pondělí informovala jeho mluvčí Markéta Růžičková. Trend růstu počtu středoškoláků by měl pokračovat i v dalších letech.

