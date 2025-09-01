Studenti usednou do lavic nového technického lycea ve Zlíně. Jeho cílem je záchrana obuvnické tradice
V pondělí se do školy podívají první studenti nového technického lycea ve Zlíně, které v září otevírá Střední průmyslová škola polytechnická. Jde o obor, ve kterém se žáci setkají například s výrobou obuvi, která je se Zlínem neodmyslitelně spjatá, informuje Český rozhlas Zlín.
„Důvodů (pro otevření nového lycea, pozn. red) je několik. Jeden je, že to sem do Zlína patří. Má to tady historii a má to tady budoucnost. Druhým důvodem je, že navazujeme na podobný obor, který jsme tady dříve učili,“ říká ředitel školy Jiří Charvát.
Pro odbornou výuku jsou nejdůležitější dva druhy výroby kožedělná a plastikářská. Žáci postupně získají znalosti z oblasti technologie, konstrukce a průmyslového designu. Ty na závěr studia prověří maturitní projekt.
Praxe a příprava
„Celé se to prolíná v maturitní práci. Žáci si vyberou nějaké zaměření – obuv, módní doplňky a plastikářství,“ říká učitel Petr Moravec. O vznik nového oboru se nezasloužila pouze škola, ale také kraj a představitelé firem, do kterých se studenti podívají díky odborným stážím.
Baťovskému řemeslu hrozí zánik. Ve Zlínském kraji se nikdo nechce vyučit obuvníkem
Číst článek
„Další důležitá věc je, že se do toho zapojily firmy. Byla tady řeč o ČOKA, České obuvnické a kožedělné asociaci, nebo Plastikářském klastru. Teď s námi spolupracují a směřovaly by tam stáže a možnost, aby studenti zrealizovali svůj návrh,“ popisuje učitel.
Forma lycea je přizpůsobená tomu, aby žáci byli připraveni pokračovat ve studiu na vysoké škole. O budoucí absolventy má zájem například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). „Na UTB jsou pracoviště 3D tisku, kde s námi jsou schopni spolupracovat. UTB má eminentní zájem, aby na jejich obory pokračovali naši šikovní žáci,“ uzavírá Moravec.
Škola otevřením technického lycea navazuje na zlínskou obuvnickou tradici. Snaží se o to, aby školství v tomto odvětví úplně nevymizelo. Pokud se oboru bude dařit, Střední průmyslová škola polytechnická jej chce do budoucna rozšířit.