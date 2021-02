Výběr z médií: zatajená transakce kancléře Mynáře, chátrající středověký most a studenti v zahraničí

Změně značení úsporných spotřebičů se věnuje úterní regionální deník. V obchodech od března bude chybět znaménko plus a zůstane jen označení od A do G. Mf Dnes se věnuje středověkému mostu na Vysočině, který devátým rokem ohrožuje poškozený jez. Podle zjištění Hospodářských novin hradní kancléř Vratislav Mynář zatajil transakci, při které získal dům fotbalisty Ondřeje Zýbala. Případ je podle resortu spravedlnosti nyní promlčený. Praha 7:24 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř v roce 2018 koupil od vymahačské firmy dluh fotbalisty Ondřeje Zýbala ve výši 890 tisíc korun. Mynář to ale neuvedl ve svém majetkovém přiznání, které jako kancléř musí ze zákona podávat. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální deník

V obchodech se od března změní značení úsporných spotřebičů, upozorňuje na to regionální deník. Místo znamének plus nově na stupnici úspornosti zůstanou pouze písmena abecedy od A do G.

V současnosti jsou nejúspornější spotřebiče označované písmenem A a znaménky plus. Nejšetrnější výrobky tak mají značku A+++. Nově budou nejúspornější spotřebiče, které jsou na trhu aktuálně dostupné, označené písmenem B. Áčko bude vyhrazené pro superúsporné výrobky budoucnosti, vysvětluje regionální deník.

Mf Dnes

Na Vysočině se nejspíš podaří ochránit středověký most U Lutriána nedaleko Věžnice na Havlíčkobrodsku, který už devátým rokem ohrožuje poškozený jez. Dočtete se v Mf Dnes. Problém by měla vyřešit oprava splavu a stavba rybího přechodu.

Kamenný splav na řece Šlapance protrhla povodeň v roce 2012 a s každým dalším přívalovým deštěm se stav jezu zhoršuje. Voda a balvany poškozují nedaleký památkově chráněný most ze 14. století. Zachránit ho má oprava jezu. Ta se ale už několik let táhne, popisuje Mf Dnes. Údajně 600 let starý splav je totiž soukromý majetek a opravit ho proto nemůže Povodí Vltavy ani obec Věžnice. Majitelka na opravu nemá finance a prodej jezu nejprve odmítala. Situaci navíc komplikovalo to, že splav nebyl zanesený v katastrálních mapách.

Středověký tříobloukový most přes řeku Šlapanku | Foto: Dezidor | Zdroj: Wikimedia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Hospodářské noviny

Hradní kancléř Vratislav Mynář podle Hospodářských novin nelegálně zatajil transakci, při které získal zástavu na dům kanonýra fotbalového klubu Osvětimany. Porušení zákona uznalo i ministerstvo spravedlnosti. Případ je ale podle rezortu promlčený, a Mynář tak nejspíše unikne až padesátitisícové pokutě.

Kancléř v roce 2018 koupil od vymahačské firmy dluh fotbalisty Ondřeje Zýbala ve výši 890 tisíc korun. Mynář to ale neuvedl ve svém majetkovém přiznání, které jako kancléř musí ze zákona podávat. Reportéři Aktuálně.cz a Hospodářských novin informaci o Mynářově obchodu zjistili zprostředkovaně z katastru nemovitostí. V něm loni Mynář na své jméno nechal přepsat související dvou a půl milionovou zástavu dluhu na dům, který fotbalista zdědil po rodičích. Mynář na dotazy reportérů ohledně koupeného dluhu nereagoval.

Lidové noviny

Studiu v cizině za covidu. To je úterní téma pro Lidové noviny. Čeští studenti, kteří v tomto školním roce vyjeli studovat do zahraničí, tráví kvůli pandemii většinu času při online výuce. Do škol se většina z nich dostane jen na praktickou výuku nebo do knihoven.

Mnozí zahraniční studenti se kvůli koronavirovému režimu vrátili zpět do Česka a školu teď absolvují jen na dálku. Další studenti své zahraniční pobyty odkládají, popisují Lidové noviny. Například v uplynulém zimním semestru vyjela v rámci programu Erasmus+ do zahraničí jen asi polovina českých studentů, kteří se na zahraniční pobyt přihlásili.

Radka Vavroušková z organizace Dům zahraniční spolupráce předpokládá, že i v začínajícím letním semestru bude počet vyjíždějících studentů oproti jiným letem nižší.