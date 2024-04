Studenti proměnili vánoční smrk v truhlíky, lavičky i hmyzí hotely. Udělají radost seniorům

Ze dřeva 22metrového vánočního smrku právě v těchto dnech vznikají v dílnách Střední odborné školy na Jarově pojízdné truhlíky, hmyzí hotely nebo lavičky. Letos je hlavní město daruje seniorům. Praha 22:37 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V dílnách Střední odborné školy na Jarově vyrábějí studenti předměty z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí | Foto: Marie Vítů | Zdroj: Český rozhlas

Ve školní truhlářské dílně pracuje na výrobě předmětů z vánočního stromu několik studentů. Dohlížejí na ně učitelé, včetně zástupce ředitele pro odborný výcvik Viléma Kodíčka.

Ve Střední odborné škole na pražském Jarově natáčela reportérka Marie Vítů

„Teď se to brousí, už je to skoro hotové. Stačí jenom dodělat dno, nabarvit a vystlat dovnitř pletivo, aby nepropadávalo hlína,“ popisuje svůj výrobek jeden ze studentů. Dodělává právě pojízdný truhlík, který potěší klienty domova pro seniory.

Dřevo z vánočního stromu muselo podle Kodíčka nejprve pořádně vyschnout.

„My jsme ho převezli na pilu, kde ho nařezali. Vysušený se nám vrátil někdy koncem března a hned jsme na něm začali dělat,“ vysvětluje ředitel.

Poslední vánoční trhy na Staroměstském náměstí ozdobil 22metrový smrk ztepilý z Pertoltic pod Ralskem (Českolipsko) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loňské vánoční trhy na Staroměstském náměstí | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před dílnou už stojí hotová lavička. Je dohladka vybroušená a kopíruje postavu, takže se na ní hezky sedí. A právě část stromu v podobě lavičky se vrátí do míst, kde vánoční smrk vyrostl.

„Byl jsem přítomen kácení stromu v Pertolticích a tam mě jeho majitel poprosil, jestli by se část stromu nemohla na Českolipsko vrátit. To se také stane, a to v podobě lavičky do domova seniorů v Mimoni,“ říká pražský radní Michal Hroza z TOP 09.

Studenti musí mít vše hotové do června, kdy chce vedení Prahy předat výrobky lidem.

V dílnách Střední odborné školy na Jarově vyrábějí studenti předměty z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí | Foto: Marie Vítů