Kliky v blátě, 40 kilo zátěže i skok z vrtulníku. Budoucí vojenští tělocvikáři prochází těžkým výcvikem

Dlouhé kilometry s těžkým batohem na zádech nebo třeba lezení po skalách. Tak vypadá komplexní kurz speciální tělesné přípravy, kterým musí projít všichni studenti Vojenského oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Příprava budoucích armádních tělocvikářů má na škole už 70letou tradici a čtyřdenní výcvik s minimem spánku a jídla prověřuje všechno, co se studenti naučili.

Podplukovník Vladimír Michalička dává pětici studentů magisterského studia Vojenského oboru zabrat od první minuty výcviku. Ten probíhá na bechyňské posádce a začíná drilovým cvičením, tedy několikakilometrovým během se zastávkami na kliky, dřepy nebo plazení v blátě.

Poslechněte si reportáž o výcviku armádních tělocvikářů

„Máte všichni kaluž? Moc to nepijte! Tak všichni pět kliků a kdo nebublá, tak se to nepočítá!“ volá na studenty jejich učitel a instruktor Michalička a všichni nakonec potopí tvář do strouhy u lesní cesty.

Hned během první hodiny komplexního kurzu mají studenti uniformy zašpiněné od bahna. Suché ale nedostanou, musí v nich vydržet další čtyři dny. „Alespoň na ně nepůjdou komáři,“ žertuje další z instruktorů kapitán Vladan Oláh.

A není to jediné nepohodlí, které zažijí. Vše, co potřebují, si s sebou musí celou dobu nosit na zádech.

„Mají na sobě desetikilovou balistickou vestu, dlouhou zbraň, batoh, který váží kolem třiceti kilogramů, a budeme se snažit, aby se jim to namočilo, takže ta zátěž bude ještě větší,“ popisuje Oláh.

Studenti na kurzu poprvé v životě slaňovali z vrtulníku, později i skočili z vrtulníku do vody | Foto: Petra Mikšíková | Zdroj: Armáda České republiky

Aby si studenti nevzali na kurz něco zakázaného – třeba mobil nebo peníze – prohledají jim instruktoři všechny věci. A zároveň kontrolují, jestli nemají víc než povolených 150 gramů jídla. To může být třeba proteinová tyčinka, dvě balení sušeného masa a pár kousků hroznového cukru - a to je vše.

Kromě fyzické a psychické zdatnosti kurz testuje také vojenské dovednosti nebo schopnost spolupracovat v týmu. V armádě totiž víc než kde jinde platí „jeden za všechny - všichni za jednoho“, takže když jeden ze studentů nezvládne splnit zadaný úkol, musí ho místo něj zopakovat někdo jiný.

Po úvodním drilu se vojáci vybavení slepou mapou vydávají do lesa. Protože ale vyrazili špatným směrem, první noc vůbec nespali.

„To byla docela dlouhá noc, co si budeme. V jednu dobu jsme se tam ztratili a potom už se čas, který jsme měli mít na spaní, nějakým způsobem oddaloval a oddaloval. Až jsme skončili u toho, že jsme nespali,“ popisuje student David, když kolem páté hodiny ráno poslední z nich vyleze na asi třicet metrů vysokou skálu.

„Spánková deprivace působí na všechny,“ hodnotí Jáchym. „Těším se domů na smažák, ale jinak jsem nepřemýšlel, že bych skončil,“ dodává Kryštof.

Jak říká podplukovník Michalička, co budou jednou chtít po ostatních vojácích, musejí sami perfektně umět: „Myslíme si, že to bude možná to nejintenzivnější, co zažijou v kariéře. A bereme to jako takový odrazový můstek, že vždycky mají kam si sáhnout a říct si, že už bylo hůř.“

Všech pět studentů letošní kurz nakonec úspěšně zvládlo. Až příští rok studium dokončí, nastoupí na vojenské útvary jako důstojníci skupiny bojové přípravy.

Na komplexním kurzu speciální tělesné přípravy studenti Vojenského oboru procvičí vše - vojenské plavání, lezení po skalách i orientaci v terénu | Foto: Petra Mikšíková | Zdroj: Armáda České republiky