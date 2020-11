ONLINE: Neklesá to, jak jsme čekali, řekl Babiš. Testování antigenními testy i očkování bude dobrovolné

Současná epidemická situace nevypadá dobře, neklesá to, jak jsme čekali, řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Proto chce vláda použít antigenní testy k testování různých skupin. K tomu použijí antigenní testy. Ty mají podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly menší citlivost, ale zachytí velkou část. Navíc se testy budou opakovat. Praha 9:35 26. 11. 2020 (Aktualizováno: 10:17 26. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít testování, vzorky, testy, koronavirus | Foto: Piroschka van de Wouw/File Photo | Zdroj: Reuters

„Nevypadá to dobře, neklesá to, jak jsme čekali,“ řekl Babiš. „Antigenní testy jsou schopné identifikovat lidi, kteří mají velkou virovou nálož.“

Právě takové pacienty je podle premiéra nutné najít a identifikovat. K tomu ale nestačí klasické testy. „PCR testy jsou zlatým standardem, velmi přesně detekují ribonukleová nukleovou kyselinu. To je výhoda i nevýhoda. Detekují totiž virus i ve chvíli, kdy už není infekční,“ popsal Prymula s tím, že stát navíc nemá dostatek prostředků k tomu, aby otestovali celou republiku PCR testy. Premiér připomněl, že v současné době zaplatí lidé asi 1800 korun, pokud se sami chtějí nechat otestovat. „Cena antigenního testu je 150 korun včetně DPH, uvedl Babiš.

K tomu jsou určeny antigenní testy. Vláda se ale rozhodlo nejít slovenskou cestou povinného plošného testování, dala přednost rakouskému modelu dobrovolného testování.

„Tyto testy teď nechceme používat plošně na celý národ, i když ta možnost tady bude. Budeme se zaměřovat na různé skupiny, například učitele, seniory, sociální zařízení nebo zaměstnance různých podniků. Tady ten význam je veliký,“ vysvětlil Prymula.

Antigenní testy ale mají určité nedostatky. „V případě antigenních testů je antigen na povrchu viru a detekuje se typická struktura. Hovoří se o tom, jestli je tam dostatečná citlivost a zachytí všechny nemocné, a poté je to otázka senzitivity, to znamená, jestli nám falešně neoznačí toho, kdo by tam neměl být,“ připustil Prymula, že testy nezachytí všechny nemocné.

Proto bude nutné testy opakovat. „Budeme dominantně testovat různé klastry,“ dodal Prymula.

Cílem je podle ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Eduarda Ježa najít „nejen člověka, který je nakažen, ale také může nakazit někoho dalšího“.

Testování by měla podle náměstka Nemocnice Karviná-Ráj Miroslava Homzy provádět zdravotnická zařízení. „Jednak kvůli standardizaci a také aby se zamezilo falzifikaci,“ popsal. Kapacita odběrového místa je u antigenních testů asi 200 lidí za den.

Otázkou je, kolik testovacích míst bude. „Původní nápad na 300 nebo 500 míst se mi zdá nízký, teď se to analyzuje a uvidíme. Ale jsou tady iniciativy, takže musíme prostřednictvím pana Kubka (Milan Kubek, prezident České lékařské komory – pozn. red.) oslovit praktické lékaře,“ dodal Babiš.

Slovensko mělo podle Babiše asi pět tisíc míst, kde se mohli nechat lidé testovat. „Ale oni to dělali plošně,“ zdůraznil Babiš.

Senzitivita 60 procent

Ověřit spolehlivost antigenních testů (AG) na koronavirus ve screeningovém režimu a porovnat je s PCR testy byl jeden z hlavních cílů studie, kterou provedly Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj společně se Zdravotním ústavem v Ostravě na zadání ministerstva zdravotnictví. Druhým cílem bylo stanovit a ověřit nasazení různých týmů na provádění těchto testů včetně určení nákladovosti.

Studie, jejíž motto zní: AG testy jako cesta z lockdownu a komplexního řešení pro zvládnutí epidemických situací v boji s covidem-19, probíhala v termínu od 23.října do 5.listopadu 2020. Během tohoto období bylo odebráno přes 1300 vzorků a proběhlo testování jak antigenními testy, tak i PCR. Součástí studie a její závěrečné zprávy je také definice kapacitního a nákladového pokrytí odběrových míst.

V první fázi se procento senzitivity antigenních testů pohybuje okolo 60 procent. „Většinu antigenních testů, které jsme zkoumali, bychom doporučovali pro vyhledávání infekčních jedinců. Z toho pohledu, že je to jednoduchá a rychlá metoda, tak může najít široké použití pro lékaře v terénu nebo záchranáře,“ řekla jedna z vědkyň, která se na studii podílela, doktorka Hana Zelená.

„Testů už jsou dnes dvě desítky. Doporučení bude parametrické, nebude to jen jeden test. Budou muset splnit určitá kritéria, protože chceme, aby byly dostupné,“ popsal Prymula, kolik typů testů se bude používat. „Citlivostí by se měly blížit k 95 procentům.“

