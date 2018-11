Studie o výhodnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe ještě není hotová, ministerstvo přesto zveřejňuje výsledky

Dunaj-Odra-Labe

Náklady na propojení Dunaje a Odry se odhadují na 281 miliard korun, zapojení Labe do projektu by pak vyšlo na dalších více než 300 miliard. Stavbu dlouhodobě prosazuje především prezident Miloš Zeman, který hovoří i o zapojení Číny. „Mým snem by bylo, aby se Čína podílela na výstavbě kanálu Dunaj-Odra,“ uvedl v roce 2015. Dříve také uváděl, že projekt by na 15 let přinesl 60 000 pracovních míst.