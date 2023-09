V českém zdravotnictví přibývá žen. ‚Jsou odhodlané skloubit práci i rodinu,‘ vysvětluje autorka studie

V prosinci by v českých nemocnicích mohly chybět tisíce zdravotníků. Hrozí, že přestanou sloužit přesčasy, pokud si nevybojují lepší pracovní podmínky. Podle výzkumu Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu a Akademie věd České republiky výrazně roste podíl žen zaměstnaných ve zdravotnictví. „Jen je třeba jim přizpůsobovat podmínky,“ říká pro Plus autorka studie Marie Pospíšilová. Rozhovor Praha 10:59 21. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vidím ale velmi pozitivní trend i v tom, že třeba lékařské fakulty se zajímají o téma rovnosti, flexibility, diskriminace,“ upozorňuje Marie Pospíšilová (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Začaly mít ženy ve zdravotnictví vyšší ambice, nebo naopak přestalo být toto prostředí pro muže tak atraktivní?

Je to velice zajímavé téma, protože v zahraničí se většinou ukazuje, že to prostředí je vstřícnější pro ženy. Jak je to rigidní prostředí, které má nastavení směn a člověk musí být na pracovišti, tak je to najednou flexibilnější a tak dále.

V českém prostředí se naopak ukazuje, že tyto věci stále nejsou tolik dostupné a je potřeba o to více bojovat. A spíše jsou to muži, kteří jsou odrazováni od těchto profesí. Nevidí tak rychlý kariérní vzestup s takovým platem jako v jiných oborech, případně odcházejí do zahraničí. Je to také dáno tím, že generace lékařů stárne a odchází do důchodu, proto do toho vstupuje více žen.

Říkala jste, že v zahraničí už se pracovní podmínky vyvíjejí trošku více než u nás. Jaké zázemí poskytuje v Česku zdravotnictví ženám, které už mají rodinu? Mění se to v průběhu let?

Ano, určitě se to mění, ale většinou je to založené spíše na neformálních dohodách, že záleží na managementu, třeba pro zdravotní sestry na pozici vrchní sestry a podobně. Nejsou to většinou formalizované postupy.

Vidím ale velmi pozitivní trend i v tom, že třeba lékařské fakulty se zajímají o téma rovnosti, flexibility, diskriminace. Je to vidět i v tom výzkumu, že je to stále častější, stále častěji tematizované.

Zdravotníci slouží nadprůměrné množství přesčasů. Dá se říci, jestli se to týká rovnoměrně žen i mužů?

To nejsem schopná říct. Ženy mají obecně ve zdravotnictví častěji zkrácené úvazky, právě kvůli pečujícím závazkům, ale nemůžeme říct, že ženy pracují s menším nasazením.

Ve výzkumu jsem se snažila poukázat na to, že ženy jsou velmi odhodlané dělat svoje pracovní povinnosti a zároveň pečovatelské. Což pro ně v době pandemie bylo extrémně náročné, když zvládaly pracovat dlouhé směny s extrémně náročnými pacienty a pak pečovaly o vlastní děti. Bylo to na úkor jejich vlastního zdraví, odpočinku a psychické pohody.

Donutily tyto okolnosti třeba zdravotnice k odchodům, k výpovědním ze zdravotnictví?

Bylo zajímavé, že to většinou mnou zkoumané zdravotní sestry nedonutilo ani k nijakému protestu, protože měly pocit, že by selhaly jak v roli zdravotnice, tak matky. To je u nás velmi typická představa, že se o děti má postarat zejména žena.

Kdyby děti svěřila někomu jinému mimo rodinu, třeba sběrné instituci, tak by se cítila, že selhala. Snažily se v těchto rolích neselhat, a tím pádem si ani často nestěžovaly a nebyly žádné veřejné protesty.

A to se nezměnilo ani po konci pandemie? Protože třeba známe situace z gastronomie, kdy lidé zjistili, že to není dlouho udržitelný obor pro jejich zdraví a psychiku a odešli z něj. To se ve zdravotnictví podle vás nestalo?

Pořád vidíme, že žen přibývá. Takže myslím, že se to nestalo, ale jsou tam nenápadné, postupné snahy nějak to flexibilizovat a změnit. Navzdory tomu, že se často z vyšších pozic – třeba z lékařské komory – ozývá, že feminizace v zdravotnictví je určitou hrozbou. To je podle mě hodně zavádějící právě proto, že ženy budou chtít více zkrácených úvazků.

Myslím, že cesta je naopak více jim vycházet vstříc a formalizovat postupy a bude potřeba to řešit. Vlastně bychom tím pádem naopak měli mít radost, že lidé mají o zdravotnictví zájem a je výhled, že v něm zůstanou. Jen je jim třeba přizpůsobovat podmínky.