Stát chystá celorepublikovou studii na protilátky a buněčnou imunitu, zapojí tisíce lidí

Ministerstvo zdravotnictví chce u Čechů prověřovat množství protilátek a odezvu buněčné imunity proti koronaviru. Resort k tomu podle zjištění Radiožurnálu připravil velkou studii, do které by se měly zapojit tisíce lidí. Hlavním cílem je poznat skutečnou míru promoření populace. Pravidelným testováním dobrovolníků chtějí ale vědci zkoumat i to, jak protilátky a buněčná imunita lidi chrání.

Praha 8:42 2. září 2021