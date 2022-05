Individuální plán nebo jiný obor. Vysoké školy by měly nabídnout Rusům a Bělorusům alternativy

Studentům z Ruska a Běloruska, jejichž studium bude vzhledem k mezinárodním sankcím považováno za rizikové, by vysoké školy měly nabídnout individuální studijní plán nebo přijímací řízení do obsahově blízkého studijního programu. Ukončení studia se jako řešení podle ministerstva nepřipouští.

Zástupci vysokých škol požádali začátkem dubna ministerstvo školství o metodiku, která by vyjasnila možnosti prodlužování víz pro studenty z Ruska a Běloruska, a také určila, které vysokoškolské obory nebudou moci studovat.

Rektoři tehdy uvedli, že ze strategických bezpečnostních důvodů státu by se pro Rusy a Bělorusy mohly uzavřít například obory týkající se bezpečnosti a IT.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová uvedla, že studijní obory plošně vymezeny nebudou. Vysoké školy podle ní kontrolují své studijní programy na základě instrukcí Finančního analytického úřadu.

Rizikové by mohlo být například předávání některých informací ve výuce či výzkumu: „Toto se týká ve velké většině převážně doktorských studijních programů. Na základě této analýzy pak vysoké školy vytipovávají konkrétní studenty, přičemž jejich potenciální riziko musí být ještě zevrubně diskutováno s FAÚ, a to ještě předtím, než se vůbec přikročí k dalším opatřením.“

Vysoké školy k tomuto tématu obdržely dopis od náměstkyně Radky Wildové.

Konkrétním studentům, jejichž studium může být vyhodnoceno jako rizikové, podle ministerstva nehrozí, že by byli ze studia vyloučeni.

„Možnost ukončení studia se jako nástroj řešení nepřipouští. V první fázi má určitě příslušná vysoká škola hledat řešení formou individuálního studijního plánu, případně nabídkou přijímacího řízení do jiného obsahově blízkého studijního programu. Teprve pokud se tyto alternativy ukáží jako nemožné, může se v krajním případě přikročit i k přerušení studia,“ uvedla Lednová. To by platilo po dobu platnosti sankcí.

Studentská komora Rady vysokých škol s odkazem na dopis náměstkyně Wildové v zaslaném prohlášení uvedla, že navržené řešení akceptuje: „Z pozice národní reprezentace studentek a studentů bychom také rádi uklidnili ruské a běloruské studenty, že nařízení rozhodně neopravňuje k ukončování studia na základě národnosti.“