Studnice bez vody. Obec na Vyškovsku bude mít nový vrt, má vyřešit zásobování pitnou vodou

Nový vrt na pitnou vodu začali hloubit dělníci ve Studnici na Vyškovsku. Obci totiž navzdory jejímu jménu stávající zdroje přestávají stačit. Kvůli poklesu spodní vody se musí vrtat hlouběji, než kam sahají starší studny a vrty. Vydatný pramen je v asi osmdesátimetrové hloubce na okraji přírodní rezervace Studnické louky. Studnice 23:49 26. dubna 2024

„Studnice – to je podle studny, která tady byla a zásobovala obec vodou,“ vysvětluje nezávislý starosta Jaroslav Fládr. Studny a vrty, ze kterých teď Studnice bere vodu, jsou v dolní části obce na místě nazývaném Pod Fasůvkou, kousek od hlavní silnice směrem na Blansko a Vyškov. Vody už se ale moc nedostává.

Lidem ve Studnici na Vyškovsku dochází voda. Radnice proto nechává hloubit nový vrt v asi 80metrové hloubce. Poslechněte si reportáž

„Když bylo v létě hodně sucho a teplo, tak jsme museli vodu do vodojemu dovážet, abychom ji mohli dát pouštět občanům. Samozřejmě jsme hlásili, ať lidé šetří vodou, ať nenapouští bazény… Pochopili, jaká je situace, a zbytečně vodou neplýtvali,“ popisuje Fládr.

Na vině je pokles hladiny spodních vod, říká Miroslav Zavadil ze společnosti, která ve Studnici a několika dalších obcích v okolí provozuje vodovody: „Jedna studna vyschla úplně, v druhé je slabý pramen, takže studna natéká pomalu, a ve vrtech došlo k poklesu hladin – v jednom o sedm metrů a v tom druhém o čtyři.“

Firma po domluvě s obcí kontaktovala hydrogeologa a ten určil místo, kde by byl nový vrt nejvhodnější. Shodou okolností je to nedaleko od místa, kde jsou starší zdroje. „Během dvou dní by měl být vrt vyhloubený a potom se musí udělat čerpací zkoušky a zjistit, zda bude dostačující a jaké množství vody bude dávat,“ dodává Miroslav Zavadil.

Bez vody se neobejdeme

Obec zatím neví přesně, kolik bude stát vystrojení vrtu a čerpací zkoušky, starosta ale odhaduje celkovou částku asi 600 tisíc korun. Pokud by se ukázalo, že tento vrt nakonec nesplní očekávání, budou muset hledat nový zdroj a vyhloubit další. To by ale bylo finančně náročné. „Ale nedá se nic dělat, bez vody se neobejdeme,“ krčí rameny Jaroslav Fládr.

Napojení na infrastrukturu Vodovodů a kanalizací Vyškov sice úplně nereálné není, ale problém je, že by se potrubí muselo vést přes vojenský prostor, říká starosta. „Na územní vojenského újezdu není povolená žádná stavba. Bylo by asi problémové vyřídit povolení a dotáhnout to sem z Rychtářova nějakých sedm kilometrů přes les.“

Studnice je jedinou obcí v okolí, která má problémy s pitnou vodou. Její nedostatek ale dlouhodobě pociťují třeba lidé na Blanensku nebo v okolí Brna.