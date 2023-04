Stavba Štvanické lávky jde do finále. Zbývá usadit poslední díly, hotová bude do léta

Jeřáb snáší na ponton v řece jeden z posledních velkých betonových dílů lávky. Dělníkům jich zbývá nasadit z ostrova Štvanice i z hladiny Vltavy na konstrukci blíž holešovické straně celkem osm.

„Jedná se o ty nejtěžší segmenty, běžný váží kolem třiceti tun, ty dva nejtěžší váží 52 tun. Na to máme na pomoc dva mobilní jeřáby. Pětisettunový jeřáb ten segment zvedne z auta a uloží ho do vody, kde na něj bude čekat loď. Obepluje se celá Štvanice k druhému jeřábu, který už je na pontonu, ten ho zvedne a osadí na tu konstrukci,“ říká projektový manažer stavby Michal Kunc.

Všechny části by měly být na svém místě o víkendu, pak bude základ nového přemostění hotový.

„Pak postavíme vyhřívací stan, slepíme to k sobě, předepneme a máme hotovou nosnou konstrukci. Pak už přichází dokončovací práce, madlo, kosmetické úpravy,“ dodává.

Při povodni se zvedne až o tři metry

Asi 300 metrů dlouhá lávka je vyrobená ze speciálního materiálu a zabezpečená i proti povodním.

„Je z ultra-vysokohodnotného betonu, který má vynikající mechanické vlastnosti, je trvanlivý, mrazuvzdorný, má kvalitní povrch, takže do něj nezateče voda a připomíná bílý mramor. Ty segmenty v sobě mají kloub, ocelový, nerezový a kolem toho kloubu se bude celá lávka otáčet a zdvihat, v případě povodně se zvedne o tři metry nahoru,“ popisuje architekt Petr Tej.

Zdvihací mechanismus bude na holešovickém břehu a pokud to bude nutné, lávku zvedne nad úroveň záplav z roku 2002. Konstrukce zároveň výrazně zlepší nejen pěší spojení mezi městskými částmi Praha 7 a 8, vytváří i propojení dvou klíčových cyklostezek.

Dělníci budou až do otevření zároveň upravovat špičku ostrova Štvanice. Zprovoznění lávky očekává město do prázdnin, do té doby bude mezi oběma břehy Vltavy dál jezdit přívoz.

