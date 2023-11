Suchánkovi končí funkční období. Počet ústavních soudců klesne na třináct, Pavel už navrhl nástupce

Uplynutím neděle končí desetileté funkční období soudce Ústavního soudu (ÚS) Radovana Suchánka. Počet členů soudu tak klesne na 13 z předpokládaných 15. Na volná místa už prezident Petr Pavel navrhl advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Brno 22:08 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Baxa, předseda Ústavního soudu, Radovan Suchánek, ústavní soudce | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

Suchánek byl za deset let soudcem zpravodajem ve 33 plenárních řízeních, která se týkala zákonů a jiných právních předpisů. Jako zpravodaj figuroval také v 2890 senátních řízeních o stížnostech lidí či právnických osob.

„S jeho odchodem klesne aktuální počet soudců ÚS na 13, což bude – doufejme dočasně – klást na zbývající soudce zvýšené nároky pro zachování dosavadní efektivity a rychlosti řízení,“ uvedl generální sekretář ÚS Vlastimil Göttinger.

Suchánek byl zpravodajem nálezu, jímž ÚS v roce 2018 zrušil takzvanou druhou restituční tečku, stát proto i nadále poskytoval restituentům náhradní pozemky, nejen finanční odškodnění. Později Suchánek připravil nález, podle kterého nemovitosti ve vlastnictví státu, které se nevyužívají k podnikání, zůstanou osvobozené od daně.

Podle skupiny senátorů je osvobození státních nemovitostí od daně protiústavní a poškozuje obce, pro které jsou daně z pozemků či staveb důležitým rozpočtovým příjmem. Podle ÚS však není podíl daně z nemovitostí na příjmech obcí tak vysoký, aby osvobození státních nemovitostí mohlo mít takzvaný rdousící účinek.

Nález o odškodnění lidí z Vrbětic

Suchánek dále připravil nález, který zrušil část zákona o odškodnění lidí z okolí Vrbětic na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly muniční sklady. Nárok na odškodnění nově získali lidé, kteří v obcích sice prokazatelně žili, ale neměli tam trvalý pobyt. Soud zároveň otevřel cestu k odškodnění lidí, kteří měli pobyt zapsaný na ohlašovně obecních úřadů.

Poslední významný nález se týkal výkupních cen a ročních zelených bonusů solárních elektráren pro letošní rok. ÚS zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli zrušit jeden řádek v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Přestože ÚS návrh zamítl, současně zdůraznil, že cenová regulace vůči fotovoltaickým elektrárnám musí být v následujících letech nastavena tak, aby bylo v konečném důsledku dosaženo naplnění zákonných záruk návratnosti investice do 15 let a přiměřeného zisku do 20 let.

K ÚS přišel Suchánek z akademického prostředí. V minulosti byl náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, členem Vládního výboru pro Evropskou unii, členem Státní volební komise, členem Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů nebo poradcem v Senátu.

Suchánek je sedmým soudcem, který letos opouští ÚS. Na volná místa Pavel průběžně navrhuje nová jména. Zatím jmenoval ústavními soudci Josefa Baxu, Danielu Zemanovou, Veroniku Křesťanovou, Kateřinu Ronovskou a Jana Wintra. Nominace se vzdal Robert Fremr kvůli kritice svého předlistopadového rozhodování. Další nominant Pavel Simon nezískal podporu Senátu.