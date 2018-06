Sucho v Česku: nejhorší situace je na jihu Moravy a ve východních Čechách

Extrémní sucho, na které hydrologové upozornili v polovině května, přetrvává zejména na některých místech Česka i nadále. Nejsušší oblastí jsou východní Čechy a povodí horního toku Labe, nepříznivá situace zůstává i na jižní Moravě. Stav silného nebo mimořádného sucha zaznamenali odborníci v první půli června na 63 procentech sledovaných vrtů. Řekl to Jan Daňhelka, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii. Aktualizujeme Praha 19:45 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Nedávné silné deště, zejména ten středeční, se dosud neprojevily na stavech podzemních vod. Výrazně pod normálem jsou východní Čechy a také Českomoravská vrchovina. Podle Daňhelky by případné zlepšení mohlo být patrné až v měřeních příští týden. „To je to, co si pamatujeme z dětství, že někdy propršel celý den a i v létě bylo poměrně chladno. Už velmi dlouho jsme něco takového nezažili,“ řekl hydrolog.

Další vývoj sucha záleží na tom, zda podobné intenzivní srážky budou pokračovat i v dalším týdnu. Naopak přeháňky a bouřkové srážky, kdy spadne větší množství vody v krátké čase, nemají šanci dlouhodobý deficit vyrovnat. Neproniknou totiž dostatečně hluboko do půdy a nezvýší stav podzemních vod, takže hladiny řek po nich opět rychle klesnou.

Karlovarský kraj

Nadprůměrné teploty a minimum trvalejších srážek trápí v Karlovarském kraje především vodohospodáře. V kraji se v posledním měsíci střídaly letní teploty s přívalovými srážkami, které ale přišly pouze lokálně. Některé rybníky tak zůstaly poloprázdné, voda je prohřátá a ryby hynou, řekl Zdeněk Mašek z Rybářství Mariánské Lázně.

Jeseníky, Šumava i střední Čechy. Podívejte se, kde kůrovec likviduje oslabené lesy Číst článek

„Problém je dlouhodobý. V posledních dnech se trochu ochladilo, někde pršelo, ale v celkovém měřítku to ke zlepšení příliš nepřispělo. Největší problém přívalových dešťů je ten, že zatímco někde spadne až 100 mm, jinde to není ani kapka - neprší plošně,“ řekl Mašek. Když je hladina v rybníce nižší, voda se prohřeje až ke dnu a je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se pak nemají kam schovat, nedaří se je krmit a hynou.

Podle Josefa Erharda z Regionální agrární komory Karlovy Vary ale není situace v kraji tak kritická, jako jinde v Česku. V lesích je podle ředitele Lázeňských lesů Karlovy Vary Evžena Krejčího vody aktuálně dostatek, sucho lesníkům žádné škody nezpůsobilo. Přívalové deště zvýšily také stavy na řekách v kraji, aktuálně jsou na nich normální průtoky.

Plzeňský kraj

Současné sucho ovlivňuje zásobování pitnou vodou v Plzeňském kraji pouze lokálně. Obce ve spolupráci s vodárenskými společnostmi situaci zvládají bez významného omezení pro obyvatele. Některé ale jednají o možném omezení dodávek pitné vody z vodovodu. Řekl to mluvčí krajského úřadu René Zeithaml.

Suché počasí a růst teploty může v budoucnu ohrozit chod továren a tím i pracovní místa, tvrdí experti Číst článek

„Obec s rozšířenou působností (ORP) Kralovice zvažuje zákaz zalévání vodou ze Střely. ORP Domažlice bude projednávat žádost čtyř obcí, Chodov, Postřekov, Trhanov a Klenčí, na omezení dodávek pitné vody z vodovodu,“ uvedl. Vejvanov v ORP Rokycany zvažuje omezení odběru vody z vodovodu, zákaz zalévaní zahrad a napouštění bazénů. „V ORP Horšovský Týn zaváželi cisternami do vodojemu obec Semněvice a v ORP Přeštice obec Dnešice," řekl mluvčí. Pokles vydatnosti zdrojů se projevuje v Břasích na Rokycansku, Líšiné na Domažlicku a v místech, kde se voda odebírá z mělkých zdrojů a zářezů, například v podhůří Šumavy.

Liberecký kraj

Kvůli suchu ubývá v Libereckém kraji vody v potocích a řekách. Navzdory ochlazení a dešti v minulých dnech je řada toků téměř na suchu. Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu je pár centimetrů vody na některých místech třeba v Nise, Jizerce, Jizeře, Smědé, Bulovském nebo Boberském potoce a také v Ploučnici. Na Českolipsku už na konci května zakázali odběr vody ze 17 toků. Zemědělci očekávají nižší úrodu, některé plodiny museli vyset znovu.

Na pražských hřbitovech se kvůli suchu nesmí nechávat zapálené svíčky. Dodržování zákazu hlídá policie Číst článek

Kvůli nedostatku vody v potocích a řekách zakázala už na konci května Česká Lípa používat vodu ze 17 potoků a řek na území 28 měst a obcí, které pod její správu spadají. Lidé nemohou brát vodu z řek a potoků k zalévání zahrad, napouštění bazénů či k zavlažování sportovišť. Kromě České Lípy to platí například i pro Doksy, Zákupy, Mimoň či Stráž pod Ralskem. „Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno,“ řekl mluvčí českolipské radnice Václav Šámal. Zákaz vyhlašuje radnice prakticky každý rok, většinou ale až o letních prázdninách. Už na začátku května zakázali napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut vodou z veřejného vodovodu v Troskovicích na Semilsku. Zákaz bude podle obce platit zřejmě po celou letní sezonu.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dopady sucha zatím nejsou pro většinu obyvatel příliš znatelné. Úbytek vody pozorují sice lidé v Labi, ale tato největší česká řeka je zatím splavná i pro nákladní lodě. Povodí Ohře už ale dává podněty k omezení čerpání povrchových vod. Dopady na úrodu je zatím podle pěstitelů předčasné hodnotit, záležet bude na letních srážkách.

Profesor Hruška: Přehrady nepomohou. Na jaře se sucho bude střídat s obdobím intenzivních dešťů Číst článek

Severočeské vodovody a kanalizace zatím nemusely cisternami zásobovat obce kvůli nedostatku pitné vody. „Rychlý nástup teplého počasí jsme pocítili hlavně v tom, že si lidé objednávali cisterny na napouštění bazénů už v dubnu,“ řekla mluvčí společnosti Iveta Kardianová. Primárně jezdí cisterny do míst, kde jsou nahlášeny havárie nebo plánovány opravy.

Praha

Domácnosti v hlavním městě období sucha neohrožují. V nádržích, které město zásobují, je dostatek vody. V novodobé historii nikdy nenastala situace, kdy by bylo zásobování města ohrožené suchem. Řekl to Tomáš Mrázek, mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které mají v Praze na starosti distribuci vody.

Sucho, nebo vlhko? Podle studie českých vědců je v Evropě nejvíc vody za tisíc let Číst článek

Přestože je vody v Praze dostatek, lidé by měli vodou šetřit bez ohledu na počasí. Praha je zásobovaná téměř ze tří čtvrtin úpravnou vody Želivka, která čerpá vodu z vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Ta pokrývá 73 procent spotřeby v metropoli. Dále zásobuje vodou řadu obcí ve Středočeském kraji. Zbylých 27 procent spotřeby v Praze pokrývá úpravna vody Káraný, která čerpá vodu z Jizery. Jako záložní zdroj slouží Podolská vodárna, která upravuje vodu z Vltavy.

Kraj Vysočina

Na Vysočině hledají další zdroje pitné vody i obce v lesnatých Žďárských vrších. Městys Sněžné už musí vodu do svého vodojemu navážet. Zákaz napouštění bazénů, zalévání a plýtvání s obecní vodou ve Sněžném platí od poloviny května. Kvůli prověření dalších možností čerpání vody nechá městys udělat průzkumný hydrogeologický vrt. Vrty za statisíce korun se snaží situaci s nedostatkem vody řešit i obce jinde na Vysočině. Dotace od kraje na ně letos dostalo šest samospráv.

Parky bojují s vedrem. Praha by mohla za údržbu trávníků ušetřit, tvrdí odborník Číst článek

Zlínský kraj

Ve většině řek ve Zlínském kraji je kvůli suchu málo vody. Dřevnicí ve Zlíně protéká 20 procent dlouhodobého měsíčního průtoku, Olšavou v Uherském Brodě 28 procent, Vsetínská Bečva je na 45 procentech, řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Moravou v Kroměříži protéká 42 procent normálu a ve Spytihněvi 38 procent.

Kraj patří k oblastem výrazně zasaženým suchem. „Nejde přitom pouze o krátká suchá období, ale o několik měsíců trvající sucha, během kterých klesají průtoky v řekách i pod deset procent normálu. Tento trend je dlouhodobý a naplno se projevil například v letech 2012, 2015 i 2017,“ uvedl Chmelař. Malé množství vody má vliv také na živočichy, vysychají tůně a vodní zdrže. Průtoky některých toků se udržují díky vodním nádržím. V některých obcích ubývá vody ve studních.

Sucho ohrožuje české řeky. Už v červenci by Vltava mohla být částečně nesjízdná Číst článek

Pardubický kraj

Zásobování obcí pitnou vodou zatím v Pardubickém kraji ohroženo není. Kvůli suchu v posledních letech se však zásoby podzemní vody znatelně ztenčují. Ohrožení by mohly být v první řadě odběratelé v podhůří Orlických hor a v některých oblastech v okolí Svitav, Litomyšle a Poličky.

„V těchto místech jsou poklesy hladin i deset až 15 metrů," řekl hydrogeolog Svatopluk Šeda ze společnosti Fingeo Choceň, který stav podzemních vod v regionu dlouhodobě sleduje. Podle něj zatím zásobování pitnou vodou není v kritické situaci, zdroje jsou ve velkých hloubkách, ale postupně se ztenčují. Upozorňuje také na skutečnost, že při klesajících zásobách podzemní vody se její kvalita zhoršuje.