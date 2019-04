Letošní sucho se podobá roku 2012, říká klimatolog Zedníček. Výnosy plodin tehdy byly nejnižší za 50 let

Extrémní sucho, požáry a nedostatek vody ve studních zasáhly Česko oproti loňsku o několik týdnů dříve. Rok 2018 byl přitom velmi suchý. Nejhorší situace je podle vědeckého portálu Intersucho na střední a jižní Moravě, také v části Moravskoslezského kraje, v Polabí a Poohří. Sucho ale vadí i na jiných místech České republiky. O současné situaci mluvil v pořadu Radiožurnálu klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Praha 17:02 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K podzimním vodám potřebujeme zimu bohatou na sníh, což bylo letos pouze na horách, ale ne v nižších polohách, říká klimatolog. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co se stane, když nebude dostatečně pršet ještě další týdny?

Jako analogii můžeme vzít rok 2012, kdy byl průběh sucha velice podobný letošku. Sucho také začalo už na podzim 2011 a ukončily to až srážkově výrazné situace v srpnu 2012. Tehdy to byly dokonce nejnižší výnosy plodin za 50 let. Dalším faktorem tohoto roku byly lesní požáry. Dokonce tam byl jeden z největších v současné době, v Plzenci. Dopady letos mohou být podobné – snížené výnosy plodin a nárůst lesních požárů.

Dalším dopadem je nedostatek vody. V povrchových tocích vidíme, že je sucho. Problémem je dlouhodobý nižší stav podzemních vod, který se rozhodně nebude doplňovat, naopak bude dále mizet. Některé obce přicházejí s opatřením, že zakazují napouštění bazénu, jelikož ve studnách mají málo vody. Pokud nezaprší pořádně, tento stav se bude prohlubovat a bude to mít podobné dopady jako v roce 2012.

Kolik srážek je potřeba, aby se jejich stav dostal do normálu?

Takhle se to predikovat nedá. Samozřejmě chybí rok srážek, když to vezmeme z toho dlouhodobějšího hlediska, máme sucho od roku 2011. Za posledních pět let chybí v některých místech až rok srážek. V půdě momentálně chybí 20–40 mm půdní vláhy.

To ale neznamená, že když napadne tohle množství srážek, tak se to vyrovná. Od začátku roku v některých místech na Moravě a v Polabí chybí až 40 procent srážek. K dosycení půdní vláhy stačí méně, protože sucho je pozorováno hlavně do 40 centimetrů. Ale k podzimním vodám bychom potřebovali silně nadprůměrné období, aby se stav začal dorovnávat. Hlavně k podzimním vodám potřebujeme zimu bohatou na sníh, což bylo letos pouze na horách, ale ne v nižších polohách.

Máme si tedy zvykat na horké a suché počasí nebo to může být nějaký výkyv dekády?

Počasí ve střední Evropě je silně variabilní. Ale aby bylo šest let po sobě tak dramatické sucho, to ještě zaznamenáno nebylo. Zvyšují se teploty, a i do budoucna se počítá, že se budou dále zvyšovat, a nemění se množství srážek, tak to jednoduše vede k tomu, že bude větší výpar z krajiny. Tendence k suchu bude do budoucna čím dál tím větší. Neznamená to, že to bude každý rok, ale bude to častější.