Obce na Vysočině jako první pozastavily prodej stavebních parcel, protože nemají dostatek vody

Kvůli suchu pozastavila Vyskytná nad Jihlavou prodej stavebních parcel. Sousední Bílý Kámen pak ze stejného důvodu nepřipojuje nové domy na obecní vodovod. Obě obce jsou napojeny na stejný zdroj vody a mají obavy z toho, že další odběratele by už nezvládly. O aktuální situaci informuje Radiožurnál. Vyskytná (Vysočina) 6:59 2. července 2019

Už nyní ve Vyskytné platí zákaz napouštění bazénů. Za posledních patnáct let počet obyvatel v obou vesnicích vzrostl asi o třetinu.

„Mám u domu vlastní studnu, takže se nedostatku vody bát nemusím. Lidi, co to ale nemají, tak jestli budou taková vedra pokračovat, tak to bude špatné. Nejsem nadšená z toho, že se tady nesmí stavět,“ říká jedna z obyvatelek obce Vyskytné.

„To rozhodnutí jsme museli odsouhlasit, protože skutečně nemáme jistotu dostatku vody pro stávající obyvatele,“ popisuje nezávislá starostka obce Vyskytná Hana Provázková.

Podzemní vody trápí nejdelší období sucha za téměř šedesát let, přibližuje hydrolog Číst článek

Konkrétně v její obci jde o 18 parcel. „Dlouhodobě usilujeme o napojení vydatné kupcovy studny, další aktivní činností je snaha o obnovení vrtů, které nejsou v majetku obce ale v majetku soukromníka,“ dodává Provázková.

Vyřešení celé situace podle ní ale není v nedohlednu. Vrty, které se teď čistí a zkouší se jejich vydatnost, vykazují prozatím dobrou kvalitu vody.

Český unikát

Podle Vojtěcha Bílého z ministerstva zemědělství je postup Vyskytné naprosto v pořádku. „Je na rozhodnutí každé obce, jak si nastaví kapacitu vodovodu a kolik objektů k vodovodu připojí. Pokud je kapacita vodovodu nedostatečná, je naprosto v pořádku, že obec další objekty nepřipojí, a měla by takto postupovat každá obec. Pokud s rozhodnutím obce někdo nesouhlasí, může se obrátit na místní příslušný vodoprávní úřad,“ dodává Bílý.

Ministerstvo nemá žádné informace o tom, že by v České republice byly další obce, které by kvůli nedostatku vody zastavily prodej parcel. O podobném případu nevědí ani na ministerstvu životního prostředí, pro místní rozvoj nebo svazu měst a obcí.