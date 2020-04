Sucho v krajině? Příští týden se výrazně zhorší, varuje bioklimatolog Trnka

Ve stínu boje proti koronavirové pandemii se ocitá mnoho témat, zapadnout by ale určitě nemělo sucho, které opět všichni brzy pocítíme na vlastní kůži. Už loňský rok ukázal, co čeká český průmysl, zemědělství a krajinu v důsledku změn klimatu. Letošní zima byla ještě krutější, protože na horách bylo v březnu podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu třikrát méně sněhu než loni ve stejnou dobu, na Jižní Moravě dokonce desetkrát. Praha 7:23 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Trnky nezbývá než pracovat na straně omezení spotřeby vody | Zdroj: Profimedia

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Renaty Kropáčkové

„Jakmile se začala probouzet vegetace, tak rychle odebírá vodu z povrchové vrstvy, takže se sucho začalo projevovat docela rychle,“ říká na Plusu Miroslav Trnka, bioklimatolog a koordinátor týmu Intersucho. Dodává, že bohužel výhled na další týden sucho v krajině ještě výrazně zhorší.

Klimatické změny

Hlavním viníkem je, a to ať prý chceme, nebo ne, probíhající klimatická změna.

„Nárůst teplot, prodloužení vegetační sezony, snížení relativní vlhkosti a zvýšení slunečního záření na některých místech, to všechno nahrává tomu, že je větší poptávka po vodě v krajině, do které jí přichází stejně, nebo i méně než v minulosti,“ podotýká.

Stejný trend bude ale pokračovat i v dalších letech, „protože koncentrace skleníkových plynů pořád stoupají, a to přes opatření, o kterých spíš jen mluvíme“. Bohužel v krajině prý ani současný útlum ekonomiky „dlouhodobě tento stav nijak výrazně neovlivní“.

Řešíme to už 5 let

Podle Trnky nezbývá než pracovat na straně omezení spotřeby vody. „I když naše domácnosti jsou na tom v evropském srovnání docela dobře. V případě průmyslu to ale už může být jejich existenční otázka.“ Firmy by tak měly dělat vše pro to, aby vodu recyklovaly a nebyly závislé na tom, jestli zrovna je, nebo není sucho.

Připomíná, že český stát se sice o opatření, která by zadržela vodu v krajině, snaží, rychlost je však zoufale pomalá. „Chápu, že je to složitá legislativní problematika, ale sucho trvá od roku 2015. Stejnou dobu řešíme novelizaci vodního zákona,“ dodává Miroslav Trnka.

Víc si poslechněte v audiozáznamu rozhovoru Renaty Kropáčkové.