Středočeský kraj od pátku zakázal v některých oblastech rozdělávat oheň. Motoristi nesmí na pole

Středočeský kraj zakázal od pátečních 12.00 do odvolání na rizikových místech rozdělávat oheň. Jde například o lesy nebo okolí stohů sena či slámy. Zákaz platí pro obce s rozšířenou působností Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Černošice, Mělník, Rakovník, Slaný a Kladno. Zákaz vychází z nařízení kraje z roku 2020 a je vydán na základě výstrahy Českého hydrometeorologického úřadu, informoval na webu kraj. Praha 20:33 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeský kraj zakázal od pátečních 12.00 do odvolání na rizikových místech v některých oblastech rozdělávat oheň (ilustrační foto) | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas

„Vzhledem k rázu počasí předpokládáme, že se výstraha rozšíří i do dalších částí kraje,“ řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.

Poslední deště zasáhly hlavně Moravu, je tam více vláhy než obvykle. Vysychá naopak severozápad Čech Číst článek

V souladu s nařízením kraje je celoplošně zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění lampionů štěstí nebo používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Řidiči také nesmějí vjíždět motorovými vozidly na polní a lesní cesty, pokud nejde o vlastníky a uživatele pozemků při jejich obhospodařování.

V lesích a jejich okolí do 50 metrů a poblíž stohů slámy nebo sena do vzdálenosti 100 metrů je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit. Totéž platí pro souvislé porosty nebo zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, a jejich okolí do 100 metrů.

#vystraha Vzhledem k převážně slunečnému počasí beze srážek, které bude pokračovat i v příštích dnech a velkému půdnímu suchu v sz polovině Čech vydal ČHMÚ výstrahu na nebezpečí požárů. Výstraha platí do odvolání, územní platnost a podrobnosti zde: https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/B6fr3ijvgl — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 26, 2023