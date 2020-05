Zelené střechy, usazovací nádrže a zkrápění silnic. Vedení Prahy plánuje strategii pro boj se suchem

Praha chce bojovat proti horku a suchu. Rozpálené ulice chce v létě chladit vodou z podzemních nádrží, pomoct by měly i usazovací a retenční nádrže. Jde o novinku, kterou vedení Prahy zavedlo v tomto roce. V Praze je takových vodních ploch 39 a starají se o ně Lesy hlavního města Prahy. Dalším způsobem, jak bojovat se suchem, jsou třeba zelené střechy. Praha 18:41 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha začala pracovat na opatřeních proti suchu. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Praha sice využívá pro boj se suchem usazovací nádrže, jenže většina z nich je ve špatném stavu a potřebuje opravit. Město ale nemá peníze na to, aby je zrenovovalo všechny najednou.

Praha řeší, jak ve městě udržet vodu. Pomohou retenční nádrže nebo zelené stěny

„Je potřeba provést rozsáhlé rekonstrukce. Vždy záleží na tom, jak to město rozplánuje, jde o drahou záležitost. Není to o tom, že v roce 2021 opravíme všechny nádrže, protože tolik finančních prostředků město nemá,“ vysvětlil Richard Beneš z Lesů hlavního města Prahy.

Usazovací nádrže jsou přitom pro město důležitou zásobárnou vody. Na jakém principu přesně fungují, vysvětlil Pavel Balvín z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. „Chceme vypouštět vodu do vodního toku, ale víme, že obsahuje nějaké hrubé nečistoty, u nichž nechceme, aby se do toku dostaly. Proto vodu předtím proženeme usazovací nádrží, kde se usadí a po nějaké době odčerpají.“

Podzemní tunely

Udržovat vodu ve městě pomáhají taky retenční nádrže. Zadržují vodu, zachycují přívalové deště a snižují povodňové průtoky. „Existuje období vodnosti, tzn. přijde nám voda, máme jí relativní nadbytek a přichází srážky, které jsou velmi intenzivní. Je ale velký rozdíl, jestli deset milimetrů napadne za pět minut, což značí povodeň, nebo jestli spadne za celý den, kdy je to krátký deštík. I intenzivní deště se dají zachytit v různých kolektorech,“ říká Zdeněk Žalud z Ústavu globální změny Akademie věd České republiky.

Praha bude k ochlazování města využívat taky vodu z podzemních tunelů, ve kterých budou umístěné nádrže s vodou. Jedna taková nádrž je například pod Uhelným trhem, další plánuje město vybudovat na Žižkově. Pražské služby vodu z nich využijí ke kropení ulic a zvlhčování vzduchu, říká Beneš. „Na řadě míst jsou nějaké podzemní inženýrské stavby, což je nejčastěji metro. V rámci těchto staveb je vždy potřeba někde průsakovou vodu soustředit a pak se přečerpává do nějakých zařízení. Pokud se tato voda čerpá do kanalizace, je to plýtvání, protože je vcelku čistá a dá se využít třeba na zkrápění silnic.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) považuje letošní situaci se suchem za katastrofální a horší než v minulých letech. Praha podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) začala už v minulosti pracovat na opatřeních, která mají pomoct v boji se suchem. Plánuje například budování nových vodních ploch nebo meandrů na tocích. Kromě toho můžou zadržovat vodu ve městech například zelené střechy nebo zelené stěny.