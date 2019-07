Zákaz zalévání a napouštění bazénů z řek. Na Českolipsku lidé nesmí odebírat vodu z 25 toků

Česká Lípa ve středu kvůli dlouhotrvajícímu suchu zakázala odběr vody z 25 vodních toků v celém regionu. Zákaz tak platí nejen pro obyvatele České Lípy, ale i všech okolních měst a obcí. Se suchem se potoky a řeky na Českolipsku potýkají v posledních letech v létě pravidelně, loni město zákaz vydalo už v květnu. Letos květnové deště tokům pomohly, teď už ale bylo nutné k zákazu přistoupit, řekla mluvčí městského úřadu Kristýna Kňákal Brožová. Česká Lípa 9:56 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Českolipska nesmí brát vodu z řek a potoků na zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo na zavlažování sportovišť. Ilustrační foto | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

„Zákaz odběru povrchových vod platí až do 30. září, pokud bude díky zlepšení klimatických podmínek možné ho odvolat dříve, tak to uděláme. Do té doby ale žádáme všechny občany, aby zákaz respektovali,“ dodala mluvčí.

Extrémní sucho podle vědců postihne víc než polovinu Česka. Úroda má být nižší, než se předpokládalo Číst článek

Třeba v Novém Boru na základě zkušeností z minulých let předpokládají, že na tamních tocích může zákaz čerpání vody platit až do konce roku.

Obyvatelé Českolipska nesmí brát vodu z řek a potoků na zalévání zahrad, napouštění bazénů nebo na zavlažování sportovišť. Kromě České Lípy a Nového Boru to platí například i pro Doksy, Zákupy, Mimoň nebo Stráž pod Ralskem.

‚Ohrožení ekosystémů‘

„Pokud by se sucho dál zhoršovalo, dojde k vážnému kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Toto opatření by mělo pomoci tomuto stavu předejít,“ řekla Kňákal Brožová.

V České Lípě má řeka 15 centimetrů vody. | Foto: Printscreen z webu www.povodnovyportal.kraj-lbc.cz | Zdroj: Povodňový portál

Podle informací z Povodňového portálu Libereckého kraje jsou třeba v řece Ploučnici ve Stružnici sotva dva centimetry vody, v České Lípě má řeka 15 centimetrů vody. Téměř na suchu je například Bobří potok. Devět centimetrů vody má Bystrá.

Dobře na tom ale nejsou ani další toky v Libereckém kraji. Jen minimum vody je třeba v korytě Lužické Nisy v Hrádku nad Nisou, čtyři centimetry vody má Jeřice v Mníšku, pět centimetrů vody je v Jizeře v Jablonci nad Jizerou.