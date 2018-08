Sucho na jižní Moravě má vyřešit zvýšení hladiny Nových Mlýnů. Stát chce taky rychleji stavět rybníky

Nejnověji muselo spotřebu vody omezit šest obcí na Tišnovsku. Denně můžou využít maximálně 100 litrů na osobu. Vodu by neměli používat v situacích, kdy to není nutné.

„Co nás trápí asi úplně nejvíce, tak je napouštění bazénů, protože tam už jde i o jakousi bezohlednost vůči ostatním, kteří v dané obci následkem toho mohou zůstat bez vody,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

Sucho v okolí Brna by mohlo vyřešit zvýšení hladiny Novomlýnské nádrže o 35 centimetrů, tedy o takřka devět milionů metrů krychlových.

Ministerstvo zemědělství dodává, že před napouštěním je nejprve třeba změnit manipulační řád nádrže.

Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD očekává, že vláda s plánem, jak udržet v krajině co nejvíce vody, přijde co nejdříve: „Například výstavbou nových rybníků do oněch dvou hektarů, a to bez velkého zdržování.“

Spolu s navýšením hladiny nádrží by se tak měla vytvořit na jihu Moravy závlahová soustava pro 5000 hektarů vinic a sadů.

Podle ministerstva sucho zhoršují taky neodhalené praskliny ve vodovodním potrubí. Kvůli nim uniká asi 16 procent vody.

Sucho aktuálně trápí celou Českou republiku. Z významných nádrží, které spravují jednotlivé státní podniky jako Povodí Vltavy, Moravy nebo Labe, od dubna do konce července odteklo oproti přítoku 359 milionů kubických metrů vody na zvětšení průtoků řek.

To je skoro stejně jako celý zásobní objem Orlické přehrady.