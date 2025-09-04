Sudy se styrenovými smolami v Nelahozevsi zůstávají. Na jejich likvidaci se ministerstvu nikdo nepřihlásil
Část skládky nebezpečných chemikálií v Nelahozevsi zůstane zatím odkrytá a nezabezpečená. Ministerstvu financí se na likvidaci sudů se styrenovými smolami ze sedmdesátých a osmdesátých let z chemičky Kaučuk nepřihlásila žádná firma a resort výběrové řízení zrušil. Odstranění nezakryté části skládky nařídil na začátku letošního roku Krajský soud v Praze.
Před námi je skládka, kaskádovitý terén. Jdou vidět odkryté sudy, staré rezavé plechy, místo je trochu cítit. Podle nezávislého místostarosty Nelahozevsi Zdeňka Schneidera zůstává na místě asi 17 tisíc evidovaných sudů.
„Sudy jsou děravé a vytéká z nich stále styrenová smola. Je to těžký karcinogen. Jsou to látky polymatických uhlovodíků, jsou tam benzeny, všechno, co by tady nemělo být. Jsou to všechno rakovinotvorné látky,“ řekl pro Český rozhlas Střední Čechy Schneider.
Skládka je velká asi jako polovina fotbalového hřiště, větší část je zakrytá. Krajský soud v Praze se zabýval menší odkrytou částí. Sudy z ní začala před šesti lety odvážet soukromá firma, která vyhrála výběrové řízení ministerstva financí na jejich likvidaci. Obec prosazuje odstranění celé skládky.
„Ta skládka by se měla odvézt i dle toho rozsudku. Možná, že se mýlíme, ale my si to myslíme,“ říká Schneider a dodává, že podle něj se jedná spíše o ekologickou havárii, než o starou ekologickou zátěž.
Soud v zimě nařídil středočeskému hejtmanství a inspekci životního prostředí, aby začaly věc do 30 dnů od rozsudku řešit.
Odpovědnost za likvidaci
Inspekce se následně s krajem dohodla, že převezme odpovědnost, říká její mluvčí Miriam Loužecká. „Soud v rozsudku konstatoval, že odkrytím a následným nezakrytím tělesa skládky vznikla v lokalitě havárie podle vodního zákona.“
Podle Loužecké inspekce vede takzvané řízení o uložení nápravných opatření. Podrobnosti neřekla. „Předmětem vedeného řízení je v souladu s pokyny soudu uložení nápravných opatření, které odstraní následky havarijního stavu, přičemž lze předpokládat, že tímto nápravným opatřením může být například zakrytí tělesa skládky a zabránění průsaků ze srážek.“
Likvidaci úplně celé skládky má na starosti ministerstvo financí. Podle jeho mluvčí Gabriely Krušinové začal resort hledat firmu na zakrytí odhalených sudů s chemikáliemi, a to ještě dříve, než případ převzala inspekce životního prostředí. Do soutěže se ale nikdo nepřihlásil a ministerstvo ji na konci srpna zrušilo. Dále ale připravuje projekt na kompletní likvidaci skládky.
„Uzavření smlouvy se zhotovitelem a dokončení sanace skládky lze očekávat na přelomu let 2028 a 2029,“ uvedla Krušinová.
Tomuto odhadu podle ministerstva odpovídá i plánovaná doba právě dočasného překrytí sudů, které by mělo vydržet pět až sedm let.