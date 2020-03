Šéfka lékového ústavu se navzdory koronaviru vydala na Kubu. Návrat jí může ztížit omezení letů

Šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová v pátek odcestovala na dovolenou na Kubu. Vláda přitom týž den - s platností od nedělní půlnoci - zakázala Čechům vycestovat za hranice republiky. Ústav má na starosti mimo jiné schvalování léku Remdesivir americké společnosti Gilead Sciences, který má být účinný proti onemocnění COVID-19 způsobeném novým typem koronaviru. Jako první na to upozornil server Aktuálně.cz. Praha 17:13 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Irena Storová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Informaci o cestě Storové potvrdila Radiožurnálu mluvčí ústavu Barbora Peterová. V době nepřítomnosti ředitelky má podle ní chod ústavu na starosti šéfka Odboru Kancelář ředitele Marcela Škrabalová.

„Pro úplnost dodávám, že vnitřní procesy SÚKL jsou nastaveny tak, aby nepřítomnost ředitele SÚKL (třeba z důvodu nemoci) neměla na chod instituce výrazný vliv, nebo jej dokonce neochromila,“ vysvětlila mluvčí.

„Je nezbytné podotknout, že paní ředitelka vycestovala před vydáním krizového opatření vlády, které - až na výjimky - zakazuje občanům ČR vycestovat do zahraničí, a to do nerizikové oblasti,“ doplnila.

Zákaz vláda vyhlásila již v pátek odpoledne, platí ale až od nedělní půlnoci.

Původně ředitelka na ostrov vycestovala na 14 dní. Dovolenou, schválenou státním tajemníkem ministerstva zdravotnictví, Storová z nařízení rušit nemusela. Přesto se podle Peterové rozhodla vzhledem k situaci v Česku okamžitě vrátit.

Její návrat by však mohla zkomplikovat omezení letecké dopravy, kterými Česko, stejně jako mnohé další země, reaguje na šíření koronaviru. Storovou navíc po návratu může čekat čtrnáctidenní karanténa, napsal server Aktuálně.cz.

Ústav má v současnosti na starosti možnost testování léku Remdesivir, na jehož vývoji se podílí také Čech Tomáš Cihlář. Česko ho chce nasadit u nejvážnějších případů nákazy. S výrobcem jedná také náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

