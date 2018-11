Výrobce stahuje jednu šarži léku Ibalgin Junior pro děti od 6 let, může ohrožovat zdraví pacientů

Farmaceutická společnost Sanofi-Aventis stahuje z trhu Ibalgin Junior šarže číslo 8K0151. Může v něm být cizorodá látka. Volně prodejný lék užívají ke zmírnění bolesti a teploty děti od šesti do dvanácti let. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nelze vyloučit, že by při požití léku mohlo být ohroženo zdraví pacientů.

