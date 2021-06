My přátelé Ruska na Západě doufáme, že se Rusko otevře a bude se chovat rozumně, věří profesor Lukeš

Americký prezident Joe Biden se v Ženevě poprvé sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. „Schůzka dopadla velice dobře právě proto, že se lišila od všech předchozích. Putin porušil všechny sliby, které dal předchozím americkým prezidentům. A tohle byla první schůzka, při níž nikdo nikomu nic nesliboval,“ hodnotí profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš. Interview Plus Praha 17:04 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summit Joe Bidena a Vladimira Putina v Ženevě | Foto: Mikhail Metzel | Zdroj: ČTK/AP

Zásadním momentem podle něj bylo to, když Biden předal Putinovi seznam kroků, které Spojené státy učiní, pokud Rusko nepřestane s kybernetickými útoky.

„Biden tam nepřijel žádat od Putina sliby dobrého chování, ale prostě mu řekl, že pokud se bude chovat jako dosud, tak tady mám kus papíru a na něm si můžete přečíst, jak budeme reagovat. Je na vás, abyste se rozhodl, jakou chcete budoucnost pro vlastní zemi,“ domnívá se akademik působící na Bostonské univerzitě.

Připomíná, že Rusko v minulosti dokázalo oslnit svět svými kulturními a vědeckými úspěchy, například v dobývání vesmíru. Dnes však získává pozornost jen aktivitami svých agentů v Evropě.

„To není dobrá cesta pro 21. století. Proto si myslím, že ten summit byl úspěšný. Biden byl schopen tuto realitu Putinovi představit,“ uvádí Lukeš.

Putin odmítá, že by kybernetické útoky organizoval, současně ale jejich pachatele nehledá a nepostihuje.

Podle Lukeše tím navazuje na sto let starý vzorec ruského chování, kdy ruští a sovětští vůdcové tvrdí, že jejich země je malým ostrůvkem, kolem kterého krouží žraloci neboli Západ, kteří se snaží Sovětský svaz či Rusko zničit, nebo alespoň oslabit.

„A on – dřív to byl Stalin nebo Chruščov – je tím rytířem na bílém koni, který se vlastním občanům představuje jako jediný možný zachránce proti nepřátelskému Západu,“ popisuje.

Alternativu pro Rusko spatřuje Lukeš v otevření se Západu, podobně jako se to stalo v dobách cara Petra Velikého.

A pokud by se začalo chovat rozumně a slušně, mělo by z toho i ekonomický prospěch.

„Kdyby se Rusko začalo chovat rozumně a slušně na mezinárodní scéně, tak by se najednou ukázalo, že by se ruská ekonomika v mnohém zlepšila. My přátelé Ruska na Západě v to doufáme,“ doplňuje.

Návrat normality

Západní politici by podle Lukeše měli tlačit na dodržování lidských práv v Ruské federaci. Pozastavuje se přitom nad Putinovou odpovědí americké novinářce, že situace s lidskými právy je ve Spojených státech mnohem horší.

„Každý soudný člověk je schopen se podívat na fakt a sám si udělat závěr, co je pravdivé,“ konstatuje.

S nástupem Joea Bidena se prý do americké politiky vrací normalita a transatlantická spolupráce. Bude ale záležet na tom, jak dopadnou volby v polovině jeho funkčního období, protože americká společnost je rozdělena a téměř polovina občanů sympatizuje s heslem Amerika na prvním místě bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Komu bude patřit 21. století? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.