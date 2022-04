Česko by mohlo uspořádat summit EU s Ukrajinou. Heslem předsednictví bude ‚Evropa jako úkol‘

Česko by mohlo během předsednictví Radě Evropské unie uspořádat summit Evropské unie s Ukrajinou nebo se zeměmi západního Balkánu, Radiožurnálu to řekl poradce premiéra pro Evropskou unii Tomáš Pojar. Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) bude mít české předsednictví pět klíčových témat, včetně posilování energetické bezpečnosti nebo unijní obrany. Praha 12:52 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finální rozhodnutí o tématu summitu bude na premiéru Petru Fialovi (ODS). Podle Beka by měl rozhodnout do několika týdnů. | Zdroj: Profimedia

Česko bude předsedat Radě Evropské unie od 1. července do konce roku a summit evropských lídrů by měl být na přelomu září a října na Pražském hradě. Ve hře je několik témat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vyjádření Tomáše Pojara a Mikuláše Beka ohledně tématu summitu



Pojar i Bek mluví o možném summitu s Ukrajinou, kterého by se mohl zúčastnit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokud bude na Ukrajině příměří a pokud nepřiletí dříve do Bruselu, tak určitě bude ve hře to, aby se zúčastnil summitu v Praze,“ uvedl pro Radiožurnál Pojar.

Tématem jednání by podle něj mohla být také energetická bezpečnost Evropy. O tom na evropském výboru ve sněmovně mluvil i ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). „Ta volba bude velmi pravděpodobně mířit k oblasti energetické bezpečnosti s přizváním nějakých zemí, kterých se to týká také. Což může být západní Balkán, ne nutně, umím si představit i Ukrajinu,“ uvedl Bek.

Summit se zeměmi západního Balkánu podporuje zejména ministerstvo zahraničí. „Dlouhodobě plánujeme summit se zeměmi západního Balkánu, s tou šesticí států. Chtěli bychom, aby byla dodržena roční periodicita, ke které jsme se zavázali při loňském summitu ve slovinském Brdu,“ řekl Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař (ČSSD).

V úterý se opět sejde tripartita. Tématem jednání bude zmírnění dopadů války a předsednictví EU Číst článek

Bek je ale k možnému uspořádání summitu se západním Balkánem skeptičtější. „Smysl takového neformálního summitu na Pražském hradě je závislý na určitém pokroku v tom regionu. Pan premiér i já jsme v tom velmi opatrní, neradi bychom opakovali situaci ze slovinského Brdu, kde ten summit nedopadl úspěchem. A být pořadatelem neúspěšného summitu podruhé během jednoho roku není dobrý tah pro reprezentaci České republiky,“ řekl Bek poslancům.

Pojar i Bek se shodují na tom, že původně zvažovaná varianta summitu s USA už zřejmě není na stole. A to především proto, že americký prezident Joe Biden nedávno navštívil Brusel a Polsko. Jeho další návštěva střední Evropy v tak krátkém čase není pravděpodobná.

Finální rozhodnutí o tématu summitu bude na premiéru Petru Fialovi (ODS). Podle Beka by měl rozhodnout do několika týdnů.

Evropa jako úkol

Ukrajina členem Evropské unie? Nedělejme si iluze, nejdříve za deset let, upozorňuje ministr Bek Číst článek

Přípravy českého předsednictví obrátila naruby válka na Ukrajině, která začala v únoru. „Jsme svědky velmi rychlého vývoje. Naše předsednictví na to bude muset reagovat. Musíme počítat s tím, že vnější okolnosti budou velmi zásadně ovlivňovat politickou atmosféru, ve které budeme v roli předsednického státu jednat,“ uvedl Bek.

Jeho tým dokončuje dokument, který stanoví priority českého předsednictví. Už teď je ale podle Beka jasné, že dokument bude obsahovat pět hlavních priorit: řešení uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování obranných kapacit Evropské unie, zotavení evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Mottem předsednictví bude podle Beka zřejmě „Evropa jako úkol“, což je výrok vypůjčený z projevu, který v roce 1996 pronesl Václav Havel v Cáchách při udílení Ceny Karla Velikého

Politické akce zůstanou v Praze

Von der Leyenová v Kyjevě podpořila snahu Ukrajiny o členství v Evropské unii, Rusku předpověděla úpadek Číst článek

Vláda původně plánovala, že se část politických akcí v rámci předsednictví bude konat v regionech.

Z toho ale podle Beka sešlo. „Události posledních týdnů hovoří proti takovému plánu, ambice, že bychom teď za vynaložení dodatečných prostředků přiváděli do regionů komisaře, evropské poslance a podobně není v tomhle klimatu úplně rozumná. Každá koruna, kterou teď můžeme investovat do řešení uprchlické krize nebo sociálních dopadů ekonomické situace, je dobře investovaná,“ vysvětloval Bek.

V regionech se podle ministra ale budou konat alespoň kulturní a doprovodné akce a debaty. Kompletní plán pro pořádání českého předsednictví včetně finální podoby priorit představí vláda v polovině června.