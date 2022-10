Česko tento týden čeká summit, jaký ještě nezažilo. ‚Řidiči, Praze se raději vyhněte,‘ varuje Pojar

V Praze se tento týden sejdou nejvyšší představitelé víc než čtyř desítek zemí. Pozvánku dostaly všechny evropské státy s výjimkou Ruska a Běloruska. Pražský hrad očekává přes dva tisíce lidí. Půjde o historicky první zasedání v novém formátu. Česko z toho vytěží dobrou reklamu, řidiči by se ale ve čtvrtek a pátek měli Praze spíše vyhnout, varuje premiérův šerpa Tomáš Pojar. V podcastu Bruselské chlebíčky nastiňuje, co od pražského summitu čekat. BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Praha 10:07 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha vyhlíží neformální summit lídrů unijních zemí (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Praha už v minulosti zažila velké akce jako zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 nebo podpis dohody o jaderném odzbrojení START mezi Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem o deset let později. Co do počtu hlav států na jednom místě ale blížící se pražský summit nejspíš nemá v moderních českých dějinách obdoby.

„Nedoporučoval bych rozhodně jezdit autem po Praze ani autem do Prahy, to může být opravdu složitější,“ říká poradce premiéra pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, který se na organizaci pražské schůzky podílí. „Ale věřím, že to všichni vydrží, protože Praha a Česká republika budou zase jednou slavné a záběry z Pražského hradu obletí svět nebo přinejmenším Evropu,“ doplňuje.

Turecko i Británie vítáni

V podcastu Bruselské chlebíčky přiznává, že některé země nad pozvánkou do Prahy váhaly, konkrétně to platí o Turecku a Velké Británii. Obávaly se prý, zda nepůjde o akci, na které by dominovala Evropská unie, jejímiž nejsou členy.

Česku se ale jejich obavy podle Pojara podařilo rozptýlit. „Má to být rovnocenná platforma pro všechny. Proto hlavním, kdo bude vítat všechny a kdo první promluví, bude česká strana jako hostitel, nikoli Evropská unie,“ vysvětluje.

Jakou úlohu bude mít na summitu jeho formální hlavní hostitel, tedy prezident Miloš Zeman? Proč nebude výsledkem schůzky žádná společná deklarace? A co rozhodne o tom, zda se z nového formátu jednání všech evropských zemí bez Ruska a Běloruska stane tradice? Poslechněte si nový díl Bruselských chlebíčků.

Viktor Daněk, Tomáš Pojar a Zdeňka Trachtová během natáčení Bruselských chlebíčků | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas