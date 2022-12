Šumperk se může pochlubit orlojem, je to kopie toho z Prahy. Nadšenec ho dokončil po deseti letech

Orloj Miroslava Nečase odbíjí každou celou hodinu od osmi do šesti večer. „Jde o kopii pražského orloje jedna ku třem,“ popisuje rodák ze Šumperka. „Kamarádím se s Petrem Skálou, pražským orlojníkem. Když jsem potřeboval nějaké informace, on mi je doplnil.“

„Že to má být orloj, tak musí mít astroláb. Orloj je časoměrně zařízení, které musí ukazovat postavení dvou planet,“ přibližuje Nečas a dodává:

„A že jsem zarytý Moravák, tak jsem tam udělal Cyrila a Metoděje, příchod na Moravu roku 863.“

Věrozvěsty znázorňují dva reliéfy. „Nahoře je moravská orlice. Měly tam být nějaké ratolesti, tak jsem je udělal z nerezového plechu a všichni říkali, proč tam jsou olivy. Ale to nejsou olivy, to jsou švestky, tak jsem je udělal barevně, aby to každého trklo. V moravském stylu,“ ukazuje Nečas.

„Tady jsou různá řemesla. Tu máte dřevaře, který jde do lesa. Tady kováře. Nechtěl jsem sem dávat apoštoly, tak jsem to udělal trochu jinak,“ dodává Miroslav Nečas.