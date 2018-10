Je dobře občas vysmýčit pavouky, říká nový senátor za ANO Adámek k neziskovkám. Sám jednu řídí

Napůl senátorem, napůl ředitelem společnosti Pontis. Čerstvě zvolený zákonodárce za hnutí ANO Miroslav Adámek si po vstupu do horní komory zatím funkci v čele šumperské neziskové organizace ponechá. „Neberu Senát jako bokovku, to v žádném případě,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Zároveň přiznává, že je občas potřeba ve financování neziskovek „vysmýčit pavouky“. Sám řídí neziskovku Pontis, která na dotacích získává miliony korun. Šumperk 6:02 27. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor za ANO Miroslav Adámek | Foto: koláž Český rozhlas | Zdroj: iRozhlas

Ze zástupců hnutí ANO jste letos v senátních volbách uspěl jako jediný. V obvodě Šumperk jste navíc porazil stávajícího senátora a primátora Zdeňka Brože, který kandidoval za KDU-ČSL. Co se podle vás stalo?

Vyhodnotil jsem to jako fakt, který je potřeba přijmout. Ještě jsme to podrobně neanalyzovali, to je spíš ale otázka na centrálu ANO. Myslel jsem, že z kandidátů v druhém kole postoupíme třeba dva až tři. To, že jsem nakonec postoupil sám, mě překvapilo, ale je to skutečnost. Voliči to tak rozdali. Možná i volby do Senátu ukázaly, že ho voliči chtějí vyvažovat oproti rozložení Poslanecké sněmovny a že ho vnímají jako pojistku.

Volal vám Andrej Babiš, aby vám osobně pogratuloval?

Psal mi SMS, takže jsme byli v kontaktu.

Sám Babiš přitom nebyl ve druhém kole senátních voleb volit. Jde přitom o prvního premiéra, který to takto veřejně deklaroval. Nemohlo to hnutí ANO uškodit?

Pro sebe jsem si to vyhodnotil tak, že měl svůj program, který upřednostnil. Každý z nás to takhle může udělat. Vím ale, kam tou otázkou míříte, že to je dlouhodobě z toho popudu, že prohlašuje, že Senát nám nejde. Úplně si to nemyslím, měl svoje priority a nevím, jestli to volič vnímá. Spíš se na to pak chytají ve svých vyjádřeních opoziční politici.

Tím dotazem jsem spíš mířila na to, jestli se to vás osobně nedotýká a zda nemáte pocit, že to pak znevažuje úsilí, které jste do voleb vložil.

Vůbec si to neberu osobně. Úsilí se přetavilo ve vítězství, které jsem vůbec nečekal, ale vyšlo to. Spíš hodnotím svoji práci, kterou jsem odvedl. Možná to vyplývá i z toho, že jsem nezávislý kandidát, že nejsem členem ANO a mám to tak možná nastaveno trochu jinak.

Adámek zůstane v čele neziskovky

V Senátu se tedy nyní budete chtít věnovat sociálním tématům?

Určitě to bude moje priorita. Nevím ale ještě, jak budou rozdány výbory. Moc by se mi líbilo, kdybych mohl pracovat ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Jako nováček je ale potřeba se podřídit tomu, co na mě padne. Sociální otázky ale budou mojí prioritou, v sociálních službách se pohybuji více než 20 let a myslím, že důvěra, kterou jsem ve volbách dostal, s tím byla hodně spojena.

Stojíte současně v čele neziskové organizace Pontis. Počítáte s tím, že se - vzhledem k senátorskému mandátu - funkce ředitele vzdáte?

Nepočítám. Komunikoval jsem to hodně s kolegy, když jsem vstupoval do kampaně i v jejím průběhu. Zatím jsme se dohodli, že budeme vyhodnocovat, co mi to všechno vezme, abych obě pozice dělal dobře.

Chápu to tedy správně, že si zatím obě funkce ponecháte a uvidíte, jak to budete zvládat?

Ano.

Radil jste se o tom s někým z vedení ANO? Protože hnutí dosud vystupovalo proti kumulaci funkcí, byť ve veřejném sektoru.

Ne. Když jsem byl osloven, abych přijal tuto výzvu, tak pro mě bylo stěžejní komunikovat to s kolegy a toto jsem předložil jako jeden ze svých požadavků od počátku. Takže vedení hnutí jsem informoval o tom, že si budu chtít tuto pozici zachovat.

Proč jste tedy do Senátu kandidoval, když budete mandát vykonávat bokem k práci v neziskovém sektoru?

Neříkám, že se tomu nechci věnovat naplno. Samozřejmě i v rámci pozice v Pontisu jsem měl aktivit více. Vedl jsem supervize i metodiky napříč jinými organizacemi. To jsou aktivity, které upozadím. Ale vůbec neberu Senát jako bokovku, to v žádném případě. Je to o nastavení člověka, jaký čas chce práci věnovat. Pokud by ta práce kdekoli trpěla, tak to vyhodnotím a udělám patřičné kroky.

I řízení neziskové organizace není o jediném člověku, ale o týmu lidí, který táhne vedení organizace. Kdybychom si v neziskovém sektoru kolem sebe vytvářeli prostředí nepostradatelnosti, tak je to špatně. Myslím, že máme nastavené výborně, že kdyby u nás někdo odešel z vedení, firma se nepoloží.

Pokud na vás tedy organizace Pontis nestojí, je skutečně nutné si držet řídicí funkci?

Na to jsem vám odpovídal. Komunikuji to se svými kolegy, kteří mě prosili, abych to tak zatím zachoval, než uvidíme, co bude práce v Senátu znamenat i z časového hlediska, a pak to vyhodnotíme. Proto jsem i říkal, že na tom nelpím. Pokud s kolegy dojdeme k tomuto rozhodnutí, tak opustím post ředitele.

Pokud si tedy zatím obě funkce necháte, uvažoval jste o tom, že se vzdáte části platu?

Ne. Takhle daleko moje myšlenky ještě nešly. Samozřejmě člověk potom různě přispívá na organizace, takže jsem přemýšlel o snížení s tím, že bych to pak vracel zpátky do neziskové organizace, kde pracuji.

Dobré a špatné neziskovky

Jak vnímáte diskusi o osekání peněz pro neziskové organizace, kterou před časem otevřel premiér Andrej Babiš? Dotace od státu bere i vaše společnost...

Když se rozpoutala tato diskuse, tak jsem se sešel s paní ministryní (Alenou Schillerovou – pozn. red.), zároveň jsem pozval do naší organizace i pana prezidenta. Vysvětlil jsem si to s nimi, shodli jsme se na tom, že je potřeba i v neziskovém sektoru rozlišovat.

„Podobně jako se u nás v organizaci zamýšlíte, jakým způsobem jsou vydávány prostředky, protože pracujete s prostředky třetích stran, takže musíte zvažovat každou korunu, tak je dobře jednou za čas – jak se říká - vymést pavouky.“ Miroslav Adámek

Jak to myslíte?

Stejně jako jsou dobré neziskové organizace, mohou být i špatné. Vždy je to o přístupu lidí. Já tady pracuji dlouho a nemyslím si, že by v sociálních službách byly organizace zneužívající nebo parazitující.

Samozřejmě jsme se bavili i o tom, že některá vyjádření nejsou úplně šťastná a dotýkají se těch dobrých organizací, které pracují na svém dobrém jméně a snaží se veřejnosti přispívat, a tohle pak jejich práci podkopává.

Neziskový sektor je velký. Neuráží vás tak generalizace, když prezident Miloš Zeman o neziskovkách mluví jako o parazitech na státním rozpočtu?

Neuráží. Jsem spíš takové, že když někde něco podobného zazní, chci vyvolávat diskusi, jak to bylo myšleno, a vysvětlovat druhou stránku věci.

Jak proběhla návštěva prezidenta Zemana? Jak jste vůbec dosáhli toho, že k vám během cesty do Olomouckého kraje letos v září zavítal?

V srpnu, když se vzedmula vlna proti neziskovému sektoru, proběhla i zpráva, že pan prezident bude chtít do konce roku navštívit Olomoucký kraj. Na základě toho jsem napsal žádost i na prezidentskou kancelář i na Olomoucký kraj, že bychom pana prezidenta rádi přivítali a vysvětlili si situaci kolem neziskového sektoru. Pak jsme dostali jen zprávu, že využije toho pozvání, a datum, kdy k nám přijede.

Pan prezident na nás měl hodinku času. Nejdříve bylo setkání s panem prezidentem i s hejtmanem, kde jsme si vysvětlili pohled na neziskový sektor a představili mu, co všechno děláme. A pak bylo veřejné setkání s našimi klienty, seniory plus zaměstnanci naší společnosti a pozvanými hosty z neziskových organizací působících v Šumperku, kde pan prezident deklaroval podporu neziskového sektoru, především v sociálních službách.

Vymetení pavučin

Na některých neziskovkách by se tedy podle vás šetřit mohlo. Na koho konkrétně jste mířil?

Nemířil jsem na nikoho konkrétně. Podobně jako se u nás v organizaci zamýšlíte, jakým způsobem jsou vydávány prostředky, protože pracujete s prostředky třetích stran, takže musíte zvažovat každou korunu, tak je dobře jednou za čas – jak se říká - vysmýčit pavouky.

Neziskových organizací je celá řada, a jestli stát vydává prostředky, tak je možná potřeba jednou za čas si zrevidovat, jestli jsou ty prostředky vydávány správně, do správných neziskových organizací. Je možné, že bude někde vypočítavec, který se bude snažit to zneužít. To je ale v jakémkoli sektoru.

Jen od Olomouckého kraje vaše organizace letos na dotacích získala přes 13 milionů korun, další peníze máte třeba od Úřadu vlády. Obě instituce přitom ovládá hnutí ANO. Nepovažujete to za střet zájmů, když teď zasednete za hnutí ANO v Senátu?

Necítím to tak. Dotace, které pobíráme, mají jasně nastavený systém žádostí a jejich posuzování. Myslím, že je naprosto transparentní a že se zamezilo tomu, že by mohlo dojít k tomu, že někdo dostane víc.

Například v Olomouckém kraji je nastavena síť sociálních služeb, v ní má každá organizace určitý počet zaměstnanců, které může mít, a žádá peníze na ty konkrétní zaměstnance. Jsou tam jasně dané vzorečky, ze kterých si můžete vypočítat, na jakou dotaci můžete dosáhnout. Takže myslím, že ovlivnit to nebo říkat, že bychom mohli dostat víc, když teď zasedám v Senátu, není možné.

Jako zákonodárce si ale můžete také pravidla pro neziskový sektor snažit sám nastavit. Nemůžete tedy čelit podezření, že budete lobbovat za svůj vlastní „byznys“ a jeho potřeby, když budete nadále sedět na dvou židlích?

Když to budou dobré zákony, tak za neziskový sektor lobbovat v tom dobrém smyslu budu. To jsem prohlašoval už v rámci kandidatury, protože neziskový sektor a poskytovatelé sociálních služeb si to zaslouží. Nedokážu si ale představit, že bych lobboval jenom za svou organizaci. To by z mého pohledu ani v tom zákonodárném procesu nešlo.

Jak jste vlastně ke kandidatuře dostal? Kdo vás oslovil?

Oslovilo mě hnutí ANO. Dostal jsem výzvu, jestli bych nechtěl kandidovat.

Kdo konkrétně vás oslovil? Někdo z krajské organizace? Byl to přímo hejtman Ladislav Okleštěk?

Ano, oslovil mě pan hejtman. Do té doby jsme se neznali. Pan hejtman tady byl před časem na návštěvě tak, jak objíždí v kraji všechny organizace, které se věnují sociálním službám. Jestli to bylo kvůli tomu, že jsem ho přesvědčil nějakou prací, to nevím.