Za usmrcení z nedbalosti dostal bývalý primář podmínku, dva roky nesmí působit ve funkci

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek pravomocně potrestal někdejšího primáře šumperské nemocnice Vladimíra Štěpána za smrt pacienta. Soud mu udělil roční trest s dvouletým podmíněným odkladem a také mu na dva roky zakázal působit ve funkci. Štěpán s vinou nesouhlasil, jeho odvolání ale soud zamítl. Za usmrcení z nedbalosti soud potrestal podmínkou lékaře Tomáš Řezáka. Podle rozsudku muž zemřel po běžné operaci žlučníku kvůli jejich nedbalosti. Olomouc 14:45 12. prosince 2019

„Trest je symbolický, je ukládán na samé spodní hranici trestní sazby. Zákaz činnosti byl uložen pouze pro výkon funkce primáře, shovívavost soudu spočívá v tom, že nebyl zákaz rozšířen i na činnost obžalovaného,“ uvedla soudkyně Markéta Langerová. Lékař Řezáč verdikt šumperského okresního soudu přijal a jeho rozsudek tak nabyl již dříve právní moc

Událost se stala v listopadu 2017, kdy se dvaačtyřicetiletý muž v nemocnici v Šumperku podrobil operaci žlučníku. Po několika hodinách se ale objevily vážné komplikace, pacient krvácel do dutiny břišní a měl neměřitelný tlak. V ten den měl službu lékař Řezáč, nařídil ultrazvuk břicha, který tekutinu potvrdil. Lékař chtěl muže ještě v noci znovu operovat, zorganizoval operační sál a vše konzultoval s primářem chirurgického oddělení. Primář však operaci neschválil a doporučil léčbu konzervativní cestou, svůj názor potvrdil i při druhém telefonátu.

Chtěl jen poradit

Podle obhájce neměl lékař o případu dostatečné množství informací. Poukázal navíc na to, že se událost stala v době, kdy nebyl v nemocnici. „Ve zdravotnickém zařízení byl v tu dobu zcela kompetentní personál, nespadalo to do pracovní doby primáře a v té době nedržel ani pracovní pohotovost. Nebyl také za doktora Řezáře odpovědný,“ uvedl obhájce. „Provinil jsem se tím, že jsem vzal telefon a snažil se poradit na základě informací, které jsem dostal, mladšímu kolegovi,“ tvrdil Štěpán.

Vladimír Štěpán dostal od odvolacího krajského soudu pravomocný rozsudek | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Podle soudu však bylo naopak jednoznačně prokázáno, že primář měl veškeré potřebné informace o stavu pacienta a za této situace dal pokyn neoperovat. „Byly jednoznačně prokázány dva telefonáty, během kterých obžalovaných jako primář chirurgického oddělení dával nikoli doporučení, ale pokyny ošetřujícímu lékaři. Tímto způsobem se zapojil do rozhodovacího procesu v léčebném postupu. Nešlo o konzultaci, ale o direktivní pokyn, tedy příkaz, zákaz,“ uvedla soudkyně.

Neadekvátní reakce lékařů

Pacienta podle obžaloby zdravotníci po zrušené operaci dostatečně nemonitorovali, nepřeložili ho na jednotku intenzivní péče. Revizní operace byla až následující den ráno, ale to už bylo pozdě. Muž o den později zemřel. Znalci jako příčinu smrti stanovili velkou ztrátu krve jako důsledek předchozí laparoskopické operace. Pokud by podle nich lékaři adekvátně zareagovali, byla by jeho šance na přežití téměř stoprocentní.

Soudu ve čtvrtek přihlížela i rodina zemřelého a emotivně komentovala dění v jednací síni. „Můj bratr umřel kvůli rozhodnutí pana Štěpána. Deset hodin ho nechali vykrvácet, deset hodin ho tam nechali ležet na lůžku. Jeho rozhodnutí a jeho ego zabilo mého bratra,“ uvedla žena.

Podobný případ pochybení péče lékařů v Olomouckém kraji řešil soud také na konci listopadu, kdy definitivně potvrdil vinu dvojice chirurgů přerovské nemocnice obžalovaných ze smrti čtyřiašedesátiletého pacienta. Muž zemřel před třemi a půl lety pár dní po plánované operaci břišní kýly. Lékaři Stanislav Kalabus a Richard Polzer dostali za usmrcení z nedbalosti rovněž roční trest s podmíněným odkladem na dva roky.