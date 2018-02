Při nehodě mikrobusu a tří aut se na Šumpersku zranilo sedm lidí. Silnice u Písařova je uzavřená

Při dvou nehodách mikrobusu, dodávky a dvou osobních aut se u Písařova na Šumpersku časně ráno zranilo sedm lidí. Podle původních informací mělo jít až o 21 zraněných. Silnice 11 je v místě srážky uzavřena, policie zde řídí dopravu. Šumperk 7:40 6. 2. 2018 (Aktualizováno: 11:25 6. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči, policisté a záchranáři zasahují u dvou nehod na Šumpersku, kde se srazil mikrobus a tři auta | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Dvě nehody se na silnici u Písařova staly krátce po sobě kolem páté hodiny ranní. Nejprve se na místě srazil minibus s osobním vozidlem.

„Chvíli poté na stejném místě došlo k druhé dopravní nehodě, kdy se střetl nákladní vůz Ford Transit s osobním vozidlem," popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Do nemocnici bylo podle policejních informací převezeno sedm zraněných lidí. „Pět osob mělo být převezeno do šumperské nemocnice a dvě osoby do nemocnice v Ústí nad Orlicí,“ upřesnila pro Radiožurnál Vybíhalová.

„Šlo o lehká zranění. Čtyři lidé již byli propuštěni do domácí péče. Jedna žena zůstává v nemocnici na pozorování," upřesnila následně mluvčí šumperské nemocnice Hana Hanke.

Několik dalších lidí pak podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové ještě samo vyhledalo lékařskou pomoc. Nikoho ze zraněných nemuseli hasiči podle Hacsikové z havarovaných vozidel vyprošťovat. V mikrobusu cestovalo celkem 18 lidí.

Nehoda se stala u Písařova na silnici 11, která vede ze Šumperka do Červené vody. „Silnice je zcela uzavřena. Policisté jsou na místě a řídí dopravu," podotkla Vybíhalová. „Odklon dopravy provádí policisté společně s hasiči," dodala policejní mluvčí. Příčina nehody zatím není známa, policie ji teprve zjišťuje.

Celkem 21 osob bylo zraněno dnes ráno při nehodě dodávky, mikrobusu a dvou osobních vozidel u Štítů na Šumpersku. Tři jednotky hasičů z Pardubického kraje pomáhají kolegům hasičům z Olomouckého kraje. pic.twitter.com/V947XqiTyO — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) 6. února 2018