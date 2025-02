Superdávka míří do druhého čtení. Ministerstvo ale stále nedodalo ‚kalkulačku‘ a odhady její výše

Poslanci se příští týden vrátí k projednání revize sociálních dávek. Podle vládní novely by se měly sloučit příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a přídavek na dítě v jednu takzvanou superdávku. Lidi by tak podávali jen jednu žádost. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má ambici změny prosadit tak, aby platily už od letošního července. Praha 16:21 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra Jurečky má novela za cíl řešit dlouhodobé problémy v systému sociálních dávek, mimo jiné i dostat lidi do práce.

„Cílem je nastavit systém, který je motivační. Oceňuje lidi za pracovní aktivitu, oceňuje rodiče za to, že se starají o své děti, zabezpečí školní docházku. Systém, že se vyplatí vstát a jít do práce,“ řekl.

Podle nových pravidel by se taky víc zohledňoval a posuzoval nejen příjem, ale u všech žadatelů i majetek. Předloha míří do druhého čtení, to znamená, že budou poslanci předkládat své pozměňovací návrhy. Skoro dvě desítky z nich už tento týden posoudil i sněmovní Výbor pro sociální politiku.

Ten plénu doporučil schválit třeba návrh poslanců z vládní KDU-ČSL na rozšíření skupiny takzvaných zranitelných osob i o vdovy a vdovce. Výbor se naopak neshodl na návrhu poslankyně Lucie Šafránkové (SPD).

„Jako další zranitelnou osobu jednoznačně považujeme osoby nad 65 let, nikoliv 68, jak navrhuje ministerstvo,“ navrhovala.

Šafránková taky chtěla, aby se mezi zranitelné osoby počítali i všichni lidé, kteří potřebují pomoc druhých. Opoziční poslanci jinak na sociálním výboru chválili koaliční snahu domluvit se na výsledné reformě dávek. Dál ale panují obavy i některých koaličních poslanců, že ministerstvo práce a sociálních věcí ještě nedodalo odhady výše nově vypočítaných dávek.

„Samozřejmě se čeká na takzvanou kalkulačku, která bude říkat lidem, na co budou mít nárok a v jaké výši. Může se stát, že někdo by ze systému mohl vypadnout kvůli našim krokům, ale opravdu to nechme na kalkulačku, kterou ministerstvo přislíbilo, že bude dodána,“ řekl poslanec Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

Výhrady k reformě mají některé neziskové organizace. Podle Samuela Galana z PAQ Research jsou v návrhu špatně nastavená pravidla pro lidi v oddlužení.

„Reforma oproti dnešku vede k takovému nešťastnému efektu, a to sice situaci, kdy si osoba v oddlužení vydělá nějakou část čisté mzdy navíc, ale výsledný příjem včetně dávek a se započtením insolvenčních srážek se jí sníží,“ tvrdí Galan.

Premiér Petr Fiala z ODS už dřív řekl, že prosazení tak zvané super dávky patří mezi vládní priority do konce volebního období. Ministr Jurečka odhaduje, že by ministerstvo mohlo reformu dávek spustit letos prvního července.