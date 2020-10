ŽIVĚ: ‚Neskákejte mi do řeči, nejsem Adam Vojtěch.‘ Superdebata ke krajským volbám je vyhrocená

Na České televizi probíhá ve čtvrtek poslední televizní předvolební debata. Předsedové parlamentních stran hovořili v první části například o epidemii koronaviru, nouzovém stavu či o situaci kolem distanční výuky. Debata probíhá v napjaté atmosféře, zástupci stran se často přerušují a okřikují. „Neskákejte mi do řeči, nejsem Adam Vojtěch,“ reagoval Vít Rakušan (STAN) na premiéra Andreje Babiše (ANO), který označil debatu za zmanipulovanou. Praha 21:24 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na začátku debaty se vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO) k výroku ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) k údajnému plánovanému zavedení registrací návštěvníků restaurací.

„Pan Prymula je nový. Dneska mluvil o nějakém formuláři v hospodách. To je nesmysl. Žádný formulář nebude,“ řekl v České televizi Babiš a označil zprávu za dezinformaci. „To bylo zase vytrženo z kontextu v rámci interpelací. On mluvil o tom, že to je v Německu, že to je ve Velké Británii. Samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl,“ dodal. Své vyjádření ze sněmovny později dementoval i sám Prymula.

Omlouvám se, že jsem se nepřesně vyjádřil. Povinná registrace v restauracích je jen jedno ze zvažovaných opatření, pokud se bude epidemiologická situace zhoršovat. Navíc, pokud bude dostatečný počet občanů používat @RouskaE, tak je to úplně mimo hru. https://t.co/MGDOWNByNI — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 1, 2020

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) také bránil vyhlášení nouzového stavu. Vnímá jej jako jediný způsob, jak rozšířit kapacitu nemocnic či hygienických stanic, a urychlit distribuci ochranných prostředků. Zároveň však zdůraznil, že nouzový stav automaticky neznamená karanténní opatření jako během jarní vlny epidemie. „Nouzový stav je pouze právní rámec,“ uvedl Hamáček.

