Zeman podpořil zrušení superhrubé mzdy, ale jen na dva roky, oznámila Schillerová

Kantar CZ: ANO si drží vůdčí pozici, ale podpora mu klesla. Druzí by ve volbách skončili Piráti

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by srpnu překročily zřejmě ještě tři strany.STAN by podpořilo 6,5 procenta voličů, ČSSD 5,5 procenta lidí a TOP 09 pět procent lidí.